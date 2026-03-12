Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

告别贵族政治｜英国上议院将取消世袭议席 结束延续7世纪制度

即时国际
更新时间：21:21 2026-03-12 HKT
发布时间：21:21 2026-03-12 HKT

英国国会传统上被视为「两院制」，下议院议员透过选举产生，上议院则主要由贵族与任命议员组成。不过，在实际政治运作中，多数立法与政治权力集中于下议院，上议院的权力相对有限。

目前英国政府正在推动一项法案，取消世袭的上议院席位。美联社报道，上议院议员于周二晚放弃阻挡法案。这意味着未来几周内，待议会程序完成后，法案将呈交国王御准，完成正式立法，让延续数世纪的贵族议席制度走进历史。

上议院目前有850名成员

英国首相施纪贤出席下议院会议。 UK House of Commons
英国首相施纪贤出席下议院会议。 UK House of Commons

宪法与欧盟关系部长佟世民（Nick Thomas-Symonds）形容，这项改革终结了一项「陈旧且不民主的原则」。他说：「我们的议会应该是一个重视能力与成就的地方，而不是老关系网的聚集地，也不应该让数百年前授予的头衔凌驾于人民意志之上。」

在英国议会制度中，上议院主要扮演「覆审法案」的角色，即对下议院通过的法案进行审议与修订。这与美国参议院审议众议院法案的制度类似，但美国参议员由民选产生，英国上议院则长期包含世袭贵族，因此一直被批评缺乏民主正当性。

上议院长期被批评为规模过于庞大，目前有近850名成员，甚至多于下议院的650名议员。

