日本39岁女家中产子后塞入胶袋 藏尸数月终自首
更新时间：19:50 2026-03-12 HKT
日本山形县河北町一名39岁无业妇女，涉嫌在自家产下男婴后将其杀害，藏尸数月后终向警方自首。警方并未在婴儿遗体上发现明显外伤，根据验尸结果，男婴并非死胎，而是出生后才死亡。
39岁疑犯2月20日主动到住家附近派出所自首，表示自己在家中产子后，将婴儿藏于塑胶袋内，供称「我杀了婴儿」。
山形县警方表示，疑犯产子时间疑在2024年9月至2025年5月间。根据司法解剖结果，男婴出生后才死亡，并非死胎或流产。警方在女子自首时即以弃尸罪名将其逮捕，今日（12日）上午以杀人罪再次拘捕。
据悉婴儿遗体上没有明显刺伤或砍伤等外伤痕迹。警方目前仍在深入调查疑犯杀害婴儿的具体手法、动机以及事后藏尸的原因。
