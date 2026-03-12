2026全球最佳城市｜上海第2名仅输南半球「这里」 香港排15

英国知名城市指南《Time Out》11日公布2026年全球50座最佳城市排行榜，榜首并未落在处处人文荟萃的欧洲，而是在南半球。亚洲城市以上海排名最高，排2位，泰国曼谷、南韩首尔、日本东京也打入10大，香港排第15。

《Time Out》11日公布榜单时指出，今年是「全球最佳城市」排行问世第10年，调查范围扩大到全球150座城市，收集各城市居民共24000人的在地感受，加上《Time Out》上百位专家投票结果，评选出兼具精彩旅游体验与亲切居家氛围的「双强」城市，除了知名大都会，也有一些二线城市上榜。

榜首是澳洲南部大城墨尔本。这里不仅是澳洲网球公开赛、一级方程式澳洲大奖赛、澳式榄球与板球等大型运动赛事的地点，百年老店、爆红汉堡等美食也引人入胜，街区遍布独立电影院、露天酒吧等悠闲去处。94%当地居民给予墨尔本饮食高度评价，92%大赞艺术文化，是年轻人最爱的城市投票排名第3。

Top10英国占两城 东京输纽约

亚军是中国城市上海。《Time Out》评论这座城市充满对比，历史风情与现代前卫兼具，各具特色的咖啡馆、餐厅、酒吧林立，超过50个国家的旅客如今得以免签入境。88%的在地人认为外食价格实惠，90%认为咖啡电影票价得宜，78%的人喜爱骑单车游上海。

第三名是英国爱丁堡，这个苏格兰首府融合历史与现代活力，拥有樱花盛开的公园、鹅卵石铺面的中世纪道路，街区各具特色，从独立精品店到时尚新餐厅都有，每年8月的艺术节令人流连忘返。爱丁堡也是本次调查步行最友善的城市之一。

第四至10位分别是英国伦敦、美国纽约、南非开普敦、墨西哥首都墨西哥城、泰国曼谷、南韩首尔、日本东京。

Time Out 全球最佳城市2026

其余排名：

11. 瑞士苏黎世

12. 巴西里约热内卢

13. 丹麦哥本哈根

14. 巴西圣保罗

15. 中国香港

16. 波兰第二大城克拉科夫（Krakow）

17. 葡萄牙第2大城波图（Porto）

18. 墨西哥瓜达拉哈拉（Guadalajara）

19. 西班牙马德里

20. 西班牙瓦伦西亚

21. 澳洲雪梨

22. 法国巴黎

23. 新加坡

24. 摩洛哥马拉喀什

25. 越南河内

26. 英国巴斯

27. 西班牙毕尔包

28. 德国柏林

29. 澳洲阿德雷德

30. 中国北京

31. 比利时安特卫普

32. 泰国清迈

33. 意大利那不勒斯

34. 荷兰阿姆斯特丹

35. 哥伦比亚美德殷（Medellín）

36. 秘鲁利马

37. 加拿大温哥华

38. 越南胡志明市

39. 日本大阪

40. 希腊雅典

41. 美国芝加哥

42. 埃及开罗

43. 阿根廷布宜诺斯艾利斯

44. 奥地利维也纳

45. 爱尔兰都柏林

46. 美国三藩市

47. 尼日利亚拉哥斯（Lagos）

48. 纽西兰奥克兰

49. 葡萄牙里斯本

50. 哥伦比亚波哥大