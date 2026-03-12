Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金正恩父女黑皮褛视察军工厂　金主爱落场试射新型手枪︱多图

即时国际
更新时间：14:40 2026-03-12 HKT
发布时间：14:40 2026-03-12 HKT

北韩领导人金正恩于（11日）亲自前往一处生产手枪等轻武器的军工厂进行「现场指导」。值得注意的是，其女儿金主爱不仅全程同行，父女两人更在工厂内的室内射击场，一同亲自体验手枪射击。

据韩联社与北韩官媒朝中社报道，这处军工厂隶属于负责军需品规划与生产的第二经济委员会。根据官方发布的照片显示，金正恩与金主爱当日齐齐穿上同款黑色皮褛亮相。在体验「新型手枪」性能时，金正恩单独进行射击，而金主爱则在随行军方干部的陪同下试射；金正恩对该款新型手枪的作战性能多次表达满意。

视察期间，金正恩亦针对劳动党第九次代表大会提出的「国防发展五年规划」，就该工厂增设新一条生产工序的问题下达重要指示。他同时宣布，劳动党中央军事委员会将于4月召开扩大会议，专门审议新一轮五年规划期间各军工厂的现代化项目计划，以及三家重点军工企业的现代化建设预算案。

相关新闻：金正恩赠高官步枪 金主爱射击独照曝光 专家：为接班铺路

金主爱在随行军方干部的陪同下试射。（法新社）
金正恩单独进行射击。（法新社）
金正恩父女视察军工厂。（法新社）
金正恩父女视察军工厂。（法新社）
频频试射武器疑为接班铺路

针对金主爱近期的活跃表现，南韩《朝鲜日报》指，在2月27日金正恩向主要干部与指挥官赠送最新研发的新型狙击步枪时，金主爱同样在场并亲自试射。

当时她身旁并无父亲或军方干部陪同，其独自操作武器的特写照片更被官方大肆公开报道。有分析认为，这种宣传操作正强烈暗示她在北韩政权的接班人地位上已更进一步。

