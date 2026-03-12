Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊拉克外海两油轮遇袭起火最少1死　搜救工作仍在进行

更新时间：11:36 2026-03-12 HKT
发布时间：11:36 2026-03-12 HKT

伊拉克当局今日（12日）证实，两艘油轮在伊拉克外海遭到袭击，并起火及冒出浓烟，造成最少1名船员死亡，另有38人获救，当局目前仍在搜救其他失踪者。

伊拉克港口总公司官员法尔图西（Farhan Al-Fartousi）向国家电视台表示，遇袭事件中已有1名船员丧生，另有38人获救，当局目前仍在搜救其他失踪者。

事发地点距离海岸约50公里，当局暂未公布受害者国籍及幕后黑手身分。伊拉克政府传媒部门则向国家通讯社（INA）定性，涉事两艘油轮均遭遇「蓄意破坏」。

伊拉克国家石油营销组织（SOMO）随后确认遇袭油轮的资料。其中一艘为悬挂马耳他国旗的「ZEFYROS」号，当时正准备进入祖拜尔港（Khor Al-Zoubair）装载3万吨主要用于石化工业的液态石脑油；另一艘则为悬挂马绍尔群岛国旗、由伊拉克公司租用的「SAFESEA VISHNU」号。

油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）
油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）
油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）
油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）
油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）
油轮袭击后起火及冒出浓烟。（X@sentdefender）

袭击前数小时美国大使馆曾发警告

在袭击发生前数小时，美国驻巴格达大使馆发出安全警告，指出伊朗及受德黑兰支持的伊拉克武装组织，有可能将目标瞄准位于伊拉克境内的美国资产及石油设施。

