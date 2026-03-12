伊朗局势｜驻韩美军被拍到漏夜运走6台萨德系统 疑为支援中东战事

中东战火连天，美军防空资源疑似捉襟见肘。南韩传媒近日公开一段监控片段，显示驻韩美军疑为支援中东战事，本月初深夜采取秘密行动，将部署于庆尚北道星州基地的「萨德」（THAAD）高空防御系统发射车悉数运走。南韩总统李在明对此表示无奈，坦言韩方虽曾反对，但现实中难以干预美军的全球部署。

乡间监控流出 6台发射车低调撤离

据南韩SBS News等多家媒体报道，一段摄于3月3日凌晨约零时35分的监控画面曝光。地点位于星州郡昭城里村的一条僻静乡村公路，该处正紧邻驻韩美军的萨德基地。画面显示，一支由大型车辆组成的车队在夜幕掩护下行驶，车顶虽覆盖了遮挡布，但仍能清晰辨认出其独特外型。

在长约10分钟的片段中，共有6台大型车辆接连驶过。经军事专家识别，这6部车辆全数为萨德系统的导弹发射车。由于星州基地原先仅部署一个作战单元，即由6台发射车组成，这意味著该基地的远程拦截能力已因这波调动而暂时「清零」。当地居民直言，过去虽曾有零星发射车因演习移动，但「全队撤离」的情况极为罕见。

每辆发射车最多搭载8枚拦截弹，载满的话共48枚拦截弹。

据报除了星州基地，美军另外还有一定数量的拦截弹保存于庆尚北道漆谷郡。

美全球调动抗伊 爱国者亦由印太抽调

《华盛顿邮报》于周二（10日）证实了美军的调动意图，指出美国国防部正急于补强中东防御网，以应对来自伊朗的导弹威胁。除了抽调驻韩萨德系统外，美军亦正从印太地区及全球其他防区，紧急调拨爱国者（Patriot）拦截导弹。

值得关注的是，目前韩美正进行联合军事演习，但这套核心防空系统却被移离一线，反映出五角大楼认为中东的防空缺口更为迫切。

李在明叹无力阻止 韩方反对意见落空

面对美军「掏空」韩国防空网，韩媒报道，南韩总统李在明在过去周二的国务会议上坦言，美军是根据其全球战略需要进行调动，尽管韩方曾表达强烈反对意见，认为此举会影响韩国本土防务，但无法改变美军的决定。

韩媒引述李在明说：「驻韩美军可能根据自身军事需要将防空系统部署到海外，我们虽已表达反对，但目前确实无力提出更强硬的要求。」此番言论在韩国政坛引发热议，舆论担心随著美军将战略重心移向中东，东亚地区的防御空隙或将成为安全隐患。

不过南韩总统府其后向媒体强调，不论驻韩美军部分战力是否调往海外，南韩对北韩的威慑能力都不会有问题；又称传媒「对敏感的军事问题过度报道或发布猜测信息」，对南韩国家安全利益、海外公民安全、对外军工合作、与中东国家关系发展都不利。