俄乌战争｜俄指英国专家涉乌军导弹袭俄布良斯克 将考虑英方角色

即时国际
更新时间：04:16 2026-03-12 HKT
发布时间：04:16 2026-03-12 HKT

俄罗斯克里姆林宫周三指控英国专家参与乌克兰对俄罗斯布良斯克（Bryansk）的致命导弹袭击，将「考虑」英国在此次袭击中的角色。

俄工厂遇袭酿6死37伤

布良斯克州州长表示，周二的袭击造成至少6名平民死亡、37人受伤，并形容事件为「恐怖主义导弹袭击」，但未透露具体目标。乌克兰则称，袭击目标是一间生产导弹零件的重要工厂；莫斯科则指责基辅蓄意攻击平民。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回应路透社提问时表示，俄方会把英国涉入因素纳入考虑。他称：「很明显，如果没有英国专家协助，这些导弹不可能发射。我们非常清楚这一点，也会把这因素计算在内。」

佩斯科夫指，没有英国专家协助，这些导弹不可能发射。路透社
佩斯科夫指，没有英国专家协助，这些导弹不可能发射。路透社

佩斯科夫又称，俄罗斯持续进行对乌克兰的「特别军事行动」，其中一个目标是让乌克兰「去军事化」，以防止他所称的「基辅政权的野蛮行为」再次发生。

英国方面暂未就俄方指控作出回应。俄罗斯过去曾多次指称，乌克兰发射可深入俄境的先进导弹，需要西方提供技术支援、目标数据及卫星影像。

另一方面，乌克兰总统泽连斯基表示，乌军已击中布良斯克一座为俄军导弹生产电子设备的重要军工厂。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃则指，该袭击是「蓄意针对平民」，并要求联合国对事件进行评估。

