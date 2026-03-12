伊朗局势｜伊军宣布：将攻击中东银行及金融机构 FBI指伊无人机或袭美西岸

中东战火烧向金融体系。伊朗军方周三（11日）发出严厉警告，宣布将中东地区的银行及金融机构列为新的军事打击目标，借此报复美以联军早前对德黑兰金融设施的空袭。与此同时，美国联邦调查局（FBI）发出紧急警报，指有情报显示，伊朗正密谋利用神秘船只，向美国西岸发动无人机突袭。

报复德黑兰银行遇袭 杜拜沙特风险激增

伊朗联合军事司令部周三透过国营电视台发表声明，指由于美国与「犹太复国主义政权」（以色列）早前空袭德黑兰一间银行并导致员工伤亡，伊方已获得「不受约束」的授权，对敌方的经济中心进行对等打击。声明更公开呼吁中东地区民众，应避免靠近银行建筑物一公里范围。

这项威胁令国际金融枢纽阿联酋杜拜、沙特阿拉伯及巴林首当其冲，风险大增。事实上，威胁已转化为行动，一架伊朗无人机昨日击中杜拜国际机场附近，造成4人受伤。

分析指出，若杜拜等地的金融机构真的受袭，将对全球能源交易与资金流向造成灾难性影响。

FBI发警报：美西岸恐遭无人机突袭

战火威胁不仅限于中东，美国本土亦面临直接威胁。据美国广播公司（ABC）报道，FBI已向加州各级警察部门发出内部警报，指情报显示伊朗企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机，以报复特朗普政府的军事行动。

当局2月底发布的警报称：「我们近期获得情报，万一美国对伊朗进行打击，伊朗据称计划在2026年2月初，利用一艘身份不明的船只，从美国本土海岸附近对加利福尼亚州的未指明目标发动无人机突袭。」由于美国和以色列已对伊朗进行打击10多日，美方担忧伊朗会落实以上无人机偷袭行动。虽然目前尚无具体的袭击时间表或确切目标，但当局高度关注这类「非传统」的渗透式攻击。