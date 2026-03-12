Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊军宣布：将攻击中东银行及金融机构 FBI指伊无人机或袭美西岸

即时国际
更新时间：03:24 2026-03-12 HKT
发布时间：03:24 2026-03-12 HKT

中东战火烧向金融体系。伊朗军方周三（11日）发出严厉警告，宣布将中东地区的银行及金融机构列为新的军事打击目标，借此报复美以联军早前对德黑兰金融设施的空袭。与此同时，美国联邦调查局（FBI）发出紧急警报，指有情报显示，伊朗正密谋利用神秘船只，向美国西岸发动无人机突袭。

报复德黑兰银行遇袭 杜拜沙特风险激增

伊朗联合军事司令部周三透过国营电视台发表声明，指由于美国与「犹太复国主义政权」（以色列）早前空袭德黑兰一间银行并导致员工伤亡，伊方已获得「不受约束」的授权，对敌方的经济中心进行对等打击。声明更公开呼吁中东地区民众，应避免靠近银行建筑物一公里范围。

这项威胁令国际金融枢纽阿联酋杜拜、沙特阿拉伯及巴林首当其冲，风险大增。事实上，威胁已转化为行动，一架伊朗无人机昨日击中杜拜国际机场附近，造成4人受伤。

分析指出，若杜拜等地的金融机构真的受袭，将对全球能源交易与资金流向造成灾难性影响。

FBI发警报：美西岸恐遭无人机突袭

战火威胁不仅限于中东，美国本土亦面临直接威胁。据美国广播公司（ABC）报道，FBI已向加州各级警察部门发出内部警报，指情报显示伊朗企图通过向美国西海岸发射进攻性无人机，以报复特朗普政府的军事行动。

当局2月底发布的警报称：「我们近期获得情报，万一美国对伊朗进行打击，伊朗据称计划在2026年2月初，利用一艘身份不明的船只，从美国本土海岸附近对加利福尼亚州的未指明目标发动无人机突袭。」由于美国和以色列已对伊朗进行打击10多日，美方担忧伊朗会落实以上无人机偷袭行动。虽然目前尚无具体的袭击时间表或确切目标，但当局高度关注这类「非传统」的渗透式攻击。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
15小时前
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
11小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
邱淑贞大女沈月性感「床照」曝光  丰满上围撑爆低胸喱士内衣  眼神妩媚展母亲性感基因
影视圈
11小时前
王炸姐直播时突然表示头痛不适。
00:35
隐疾夺命？︱山西网红直播卖衫猝死 临终镜头前求救「快点打120」︱有片
即时中国
7小时前
混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔
混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔
影视圈
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪
即时国际
9小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
16小时前
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
移加前港姐季军惊喜宣布复出  嫁得好变阔太退圈16年  养尊处优「入五」仍靓到震
影视圈
8小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
12小时前