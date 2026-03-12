Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊朗拟退出2026世界杯 体育部长：「无论如何都不会参加」

更新时间：03:17 2026-03-12 HKT
发布时间：03:17 2026-03-12 HKT

美国及以色列对伊朗发动大规模空袭后，局势持续紧张。伊朗体育部长多尼亚马利周三表示，在当前情况下，伊朗国家足球队「无论如何都不会」参加2026年世界杯。

「根本不存在参赛条件」

多尼亚马利接受国家电视台访问时称，美国与以色列的军事行动杀害伊朗最高领袖哈梅内伊，「在这种情况下我们不可能参加世界杯」，并指伊朗人民安全受威胁，「根本不存在参赛条件」。

这是伊朗政府在美国与以色列空袭后，首次就世界杯参赛问题作出正式表态。伊朗足协主席塔吉此前亦表示，在目前局势下「难以对世界杯抱有期待」，并称相关决定将交由政府处理。

伊朗与比利时、埃及及新西兰同处G组，三场分组赛均安排在美国举行。法新社
本届世界杯将由美国、加拿大及墨西哥联合主办。美联社
国际足协（FIFA）主席恩芬天奴则表示，他日前在白宫与美国总统特朗普会面时讨论世界杯筹备情况，并获对方保证伊朗队「当然欢迎参赛」。本届世界杯将由美国、加拿大及墨西哥联合主办。

伊朗与比利时、埃及及新西兰同处G组，三场分组赛均安排在美国举行，包括有两场在洛杉矶举行，另一场则在西雅图作赛。

不过若伊朗单方面退出，可能面临国际足协纪律处分，包括罚款及未来赛事禁赛等。根据赛事规则，若在开赛前退赛，罚款金额介乎27.5万至55.5万欧元。现代世界杯历史上几乎没有球队在抽签后退出，上一次已是1950年法国及印度因经费问题退赛。

