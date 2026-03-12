Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜穆杰塔巴纸牌像「现身」德黑兰集会 民众挥旗跪拜宣誓效忠

即时国际
更新时间：01:40 2026-03-12 HKT
发布时间：01:40 2026-03-12 HKT

伊朗已故最高领袖哈梅内伊儿子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei），当选成为新的最高领袖，惟一直未有公开露面。英媒报道，近日在德黑兰革命广场举行的大型集会中，穆杰塔巴虽然未有现身，但其一比一人形纸牌像却「空降」现场，接受成千上万民众的挥旗跪拜，宣誓效忠。

以人形纸板代表到场  哈梅内伊早有先例

据英媒《Metro》播出伊媒《SNN TV》的新闻画面，德黑兰革命广场当日人山人海，群众情绪高涨，台上摆放了已故最高领袖哈梅内伊和新任最高领袖穆杰塔巴的照片。令人讶异的是，现场还出现一块由啡色纸板组成、背后隐约可见胶带修补痕迹的人形立牌。这块代表穆杰塔巴的纸牌被抬上舞台中央，现场数以十万计的民众一边挥舞伊朗国旗，一边高喊口号，表达绝对效忠。

从新闻画面可见，有人员亲吻和拥抱人形纸牌，表现出恭敬和崇拜。

报道指，尽管穆杰塔巴真身并不在场，但现场营造出的宗教与政治氛围，显示出其最高领袖地位。

利用纸板人代领袖受礼，在伊朗政坛早有先例。过去伊朗亦曾以纸牌像模拟已故最高领袖哈梅内伊步下军机的情景。分析认为，这种做法旨在将领袖形象「图腾化」，即使人不在场，仍能透过视觉符号强化权威。

穆杰塔巴据报空袭中腿部受伤

《纽约时报》引述以色列官员报道称，伊朗新任最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊在2月28日、即美以向伊朗发动本轮军事行动首日，在空袭中腿部受伤，这或许是他至今未公开露面的原因之一；目前尚未清楚穆杰塔巴的伤势是否影响他履行国家职责。

