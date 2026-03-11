Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大马命案︱妓女疑遭嫖客辣手摧花 至少被狂捅9刀倒卧宾馆

即时国际
更新时间：22:08 2026-03-11 HKT
发布时间：22:08 2026-03-11 HKT

 马来西亚新山（Johor Bahru）市区一间平价旅馆，于周三（11日）凌晨发生一宗极其凶残的命案。一名37岁的印尼籍性工作者，疑遭外籍嫖客后辣手摧花，被人用利器狂捅多刀，更被割喉放血，倒毙在房间的血泊之中，死状骇人。

据马来西亚《中国报》报导，案发于新山市中心一间廉价旅馆。死者全身布满刀伤，其中颈部有一道深可见骨的割痕，而胸口更至少被狂刺9刀，有传媒更指死者胸口被捅多达14刀，可见凶手手法之凶残。

为人亲切友善

消息人士透露，死者手指亦有被利器刺穿的痕迹，相信她生前曾与凶手发生激烈挣扎。

附近商户向媒体透露，遇害女子人称「拉妮」（Lani），为人亲切友善。据悉，她习惯在接获客人预约后，前往该旅馆进行性交易。

案发当日凌晨约1时，拉妮进入房间与凶手会面，但至凌晨4时仍未离开，同行的一名女性友人感觉不妥，多次敲门均无人应答，破门而入后，才惊见拉妮已倒卧地板，胸口血流如注，气绝身亡。

警方正追缉该名在逃的外籍嫖客归案。

