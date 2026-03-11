油价急升︱国际能源署同意释出四亿桶储备石油

中东局势引致全球油价急升。



美联社报道，国际能源署（IEA）周三（11日）同意，将释放其历史上最大规模的紧急石油储备，以应对中东战争对全球能源市场所造成的冲击，并试图平抑不断飙升的油价。

总部位于巴黎的IEA宣布，将从其成员国的紧急储备中，释出共4亿桶石油。这次释放的规模，远超2022年因应俄罗斯入侵乌克兰时，IEA 32个成员国所释放的1.827亿桶储备，凸显了当前能源市场危机的严重性。此举旨在增加市场供应，缓解因战争引发的供应忧虑。



全球约五分之一的石油贸易需取道狭窄的霍尔木兹海峡。自遭美国及以色列大规模军事行动攻击后，伊朗相继攻击途经霍尔木兹海峡的货船，加上阿拉伯国家油田和炼油厂袭击，企图迫使美、以停止军事行动。

七国集团（G7）能源部长本周二（10日）已表示，原则上支持「实施积极主动的措施来应对局势」，当中包括动用战略石油储备。国际能源署（IEA）的数据显示，其成员国目前共持有超过12亿桶的公共紧急石油储备，另外还有6亿桶由政府强制要求的商业库存。

与此同时，日本放送协会报道，11日晚上，日本首相高市表示，鉴于伊朗局势不断升级，日本打算最快于本月16日释放石油储备。



报道又指，汽油价格将降至每公升170日圆左右，并将采取措施缓解价格的突然波动。