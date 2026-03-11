Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油价急升︱国际能源署同意释出四亿桶储备石油

即时国际
更新时间：22:10 2026-03-11 HKT
发布时间：22:10 2026-03-11 HKT

中东局势引致全球油价急升。

美联社报道，国际能源署（IEA）周三（11日）同意，将释放其历史上最大规模的紧急石油储备，以应对中东战争对全球能源市场所造成的冲击，并试图平抑不断飙升的油价。

总部位于巴黎的IEA宣布，将从其成员国的紧急储备中，释出共4亿桶石油。这次释放的规模，远超2022年因应俄罗斯入侵乌克兰时，IEA 32个成员国所释放的1.827亿桶储备，凸显了当前能源市场危机的严重性。此举旨在增加市场供应，缓解因战争引发的供应忧虑。

全球约五分之一的石油贸易需取道狭窄的霍尔木兹海峡。自遭美国及以色列大规模军事行动攻击后，伊朗相继攻击途经霍尔木兹海峡的货船，加上阿拉伯国家油田和炼油厂袭击，企图迫使美、以停止军事行动。

七国集团（G7）能源部长本周二（10日）已表示，原则上支持「实施积极主动的措施来应对局势」，当中包括动用战略石油储备。国际能源署（IEA）的数据显示，其成员国目前共持有超过12亿桶的公共紧急石油储备，另外还有6亿桶由政府强制要求的商业库存。

与此同时，日本放送协会报道，11日晚上，日本首相高市表示，鉴于伊朗局势不断升级，日本打算最快于本月16日释放石油储备。

报道又指，汽油价格将降至每公升170日圆左右，并将采取措施缓解价格的突然波动。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
房署夜晚上门公屋家访惹热议！凌晨2点、8号风球都嚟？过来人分享经验：有「佢」陪同先好开门｜Juicy叮
时事热话
7小时前
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
11小时前
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
《中年好声音》再有歌手宣布离巢TVB 两位唱将发文告别：展开人生另一个新阶段
影视圈
12小时前
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
红磡豪宅商场沦「高级死场」？百佳旗下Fusion超市结业离场 仅剩这家店守得住 街坊总结3大致命伤
生活百科
10小时前
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
荃湾愉景新城连获5组客睇楼 「带票买家」脱颖而出 业主：唔差一万几千、信用行先｜区区睇楼
楼市动向
11小时前
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作
影视圈
7小时前
正确做法是死都唔开分店｜周显
正确做法是死都唔开分店｜周显
投资理财
9小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜悬挂泰国国旗货船途经霍尔木兹海峡 受炮火袭击传3人失踪｜持续更新
即时国际
4小时前
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
12小时前