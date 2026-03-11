Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

印度汉锤杀16岁少年  当众「吃脑饮血」超吓人  20年前杀妻刚出狱2年

即时国际
2026-03-11
2026-03-11

印度中央邦达莫村（Damoh）近日发生一宗骇人听闻的凶杀案。一名有谋杀前科的男子，在光天化日下持铁锤残杀一名16岁少年。最令舆论震惊的是，凶徒在行凶后竟然当场食下死者的组织并饮血。警方调查发现，被告两年前才刚因杀妻罪满释放出狱。

庆祝兄妹节遇袭 脑组织遭当众吞食

根据《印度时报》报道，事发时16岁少年巴拉特（Bharat）正与表弟维杰（Vijay）前往邻近村庄，准备与妹妹庆祝当地的传统节日「兄妹节」。两人途中遇到同村村民帕特尔（Patel），对方突然发难，掏出铁锤疯狂袭击两人。

巴拉特头部遭到反复重击当场死亡。维杰虽然成功逃脱并向村民求救，但他亲眼目睹了极度恐怖的一幕：帕特尔在杀死巴拉特后，竟当众挖掘并吃掉对方的部分脑组织，甚至吮吸死者的血液。

杀妻囚20年才获释 警民合力制服凶徒

村民与警员接报赶到现场，在田野间发现仍手持铁锤的帕特尔。面对众人围捕，帕特尔一度试图反抗及再次攻击，最终被合力制服。

警方深入调查后发现，帕特尔是一名危险的惯犯。约20年前，他曾因谋杀妻子被判入狱，服刑长达20载后，直到两年前才获释。没想到出狱仅两年，他竟以更加残暴的方式夺取无辜少年的性命。

目前，受害者遗体已送往医院进行尸检，帕特尔则被以谋杀罪名正式逮捕。警方正对其进行严厉讯问，以厘清其丧心病狂的犯案动机，并评估其精神状况。

