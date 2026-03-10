日本冈山万人「裸男祭」爆人踩人　酿1死2重伤

日本冈山市东区的西大寺观音院上月举办一年一度的知名「裸祭」，吸引逾万名仅穿兜裆布的壮汉参与。然而，这场祈求福气的传统祭典却演变成致命意外，在激烈争夺「宝木」的环节中发生严重推挤，导致3名男子陷入昏迷，其中一人最终证实不治。

国家文化财祭典万人争抢宝木

根据西大寺及当地观光联盟官网介绍，这项名为「西大寺会阳」的祭典拥有超过500年历史，已被列为日本国家重要无形民俗文化财。祭典的高潮在2月21日晚间登场，大批穿著传统兜裆布的男子在有限空间内，激烈争夺由庙方抛出、被认为能招来福气的「宝木」。据主办单位估计，当晚约有1万人参与这场盛事。

《读卖新闻》报道，冈山东警察署9日证实，其中一名送院抢救的伤者高谷纯已经身亡。死者为48岁的当地居民，死因是脑部缺氧。警方初步调查，他是在争抢「宝木」时发生意外倒地，随后在互相推挤的人群中受到严重压迫，导致呼吸困难而窒息。

日本冈山市西大寺观音院的知名「裸祭」。（西大寺观音院网站）

除高谷纯外，还有另外两名年龄分别为42岁及58岁的男子在事件中受重伤昏迷。警方指出，该名42岁男子已在事发后第4天恢复意识，但58岁伤者目前仍处于昏迷状态。

《山阳新闻》引述主办活动的西大寺会阳奉赞会会长大森实表示：「宝贵的性命被夺走，令人极为痛心，我对此致上深切哀悼。」他承诺将与相关团体协商，从根本上重新检讨并修改这项传统活动的进行方式，以确保参加者的安全。