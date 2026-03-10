Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美国5高中生恶作剧辗毙好老师 遗属一理由求撤控

即时国际
更新时间：13:20 2026-03-10 HKT
发布时间：13:20 2026-03-10 HKT

美国乔治亚州盖恩斯维尔市（Gainesville）发生一宗令人痛心的校园悲剧。一群高中生半夜到老师家门前进行传统的「丢衞生纸」恶作剧，岂料老师出门察看时意外跌倒，惨遭急于逃离现场的学生驾车辗毙。目前5名涉案学生面临过失杀人等多项重罪指控，但死者家属却出面呼吁当局撤销所有控诉。

老师家门前被撞倒

死者是40岁的北霍尔高中（North Hall High School）数学老师兼高尔夫球教练休斯（Jason Hughes），生前深受学生爱戴。

事发于3月6日深夜近11时40分，5名18岁学生驱车前往休斯家，向其花园的树木狂扔大量卷筒衞生纸进行恶作剧。当休斯察觉异状步出家门时，学生们慌忙跑回两辆车上企图逃走。警方表示，休斯在追赶时不慎在路上绊倒，结果遭18岁学生华莱士（Jayden Ryan Wallace）驾驶的轻型货车当场辗过。

死者休斯（Jason Hughes）。（GoFundMe）
死者休斯（Jason Hughes）。（GoFundMe）

5学生全被控罪

意外发生后，学生们立即停车并试图为休斯进行急救，可惜休斯送院后仍伤重不治。警方事后拘捕华莱士及另外4名涉案学生，华莱士被控一级车辆过失杀人及鲁莽驾驶，其余学生则面临非法侵入及乱抛垃圾等罪名。

然而，同样在该校任教的休斯遗孀萝拉（Laura Hughes）却发表声明，指丈夫早知学生会来恶作剧，并一直期待能当场「逮捕」他们。她强调当时正值下雨，丈夫只是不幸滑倒才酿成意外，这是一场可怕的悲剧，「我们全家决心阻止另一场悲剧发生，若毁掉这些学生的一生，将与休斯毕生为孩子奉献的理念背道而驰」。她明言家人全力支持撤销对所有涉案学生的控诉。

