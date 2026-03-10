Anthropic不满遭列「供应链风险」黑名单　提告美国国防部

美国五角大厦与知名人工智能（AI）新创公司Anthropic之间的军事伦理冲突升级。针对五角大厦将其列入黑名单的决定，Anthropic（3月9日）正式向联邦法院提起诉讼，要求法院撤销这项「供应链风险」的认定，并指控相关措施严重危及公司数亿美元的营收。

拒Claude用于战场与政府交恶

总部位于旧金山的Anthropic向加州北区联邦地方法院提交诉状。公司在诉状中批抨政府的这项行动是「前所未见而且违法」，又指对Anthropic造成了不可挽回的伤害。

Anthropic在诉状中指出，受这项黑名单决定影响，公司与联邦政府的合约已陆续遭到取消，甚至连带影响到目前及未来与民间企业的合作，令短期内数亿美元的营收陷入巨大危机。诉状亦强调，政府的行动不仅造成直接经济损失，更严重损害公司声誉并侵犯了美国宪法第一修正案保障的言论自由。

Anthropic已请求联邦法官撤销其「供应链风险」企业的认定，并要求在案件审理期间暂缓执行相关黑名单措施。此外，该公司亦向华盛顿特区的美国联邦上诉法院提出申请，要求对国防部的这项争议性决定进行正式的司法审查。

Anthropic。（路透社）

据美国媒体报道，双方的争议焦点在于Anthropic旗下的AI模型Claude能否、以及应如何被应用于战场及其他军事用途。Anthropic行政总裁阿莫迪（Dario Amodei）早前明确表态，坚拒让其AI技术用于致命自主武器或对美国公民进行大规模监控。然而，五角大厦对此极度不满，强调私人企业不能限制军方在「合法目的」下运用科技，认为这些安全限制过于极端 。

在谈判破裂后，国防部于上周正式将Anthropic列为「供应链风险」企业。这是一项极为罕见且严厉的制裁措施，过去通常只会针对与外国敌对势力有关联的企业。这项决定形同将Anthropic列入黑名单，强制要求所有国防供应商与承包商必须证明，在与五角大厦合作的项目中完全没有使用Claude模型。