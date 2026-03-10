伊朗局势︱战火掀全球能源危机　日本现油荒民众被逼转踩单车

伊朗局势持续紧张，带动全球油价直线飙升，这股能源危机已直接杀入日本。由于原油供应链大受影响，日本本土开始出现油源不足的情况，部分加油站更接获供应商的停止出货通知。

每户电费已涨40港元

面对油价高企与随时断油的双重打击，日本民众苦不堪言。有受访民众坦言：「今天要赶快来入油，情况太惨了。」为了节省昂贵的油费，不少日本人更索性放弃开车，选择购买单车代步，尽量以单车应付短途行程。

不少日本人索性放弃开车，选择以单车代步。（资料图片／法新社）

油价飙升的骨牌效应正全面蔓延，带动当地电费与煤气费双双上涨。据最新统计数字显示，日本每户家庭的每月电费平均已增加约40港元。有当地新闻主播指出，由于塑胶容器等原料均来自石油，包括洗衣精、化妆品以至面包包装的成本均会同步增加，最终必然会转嫁到消费者身上，引发新一轮加价潮。

相关新闻：伊朗局势︱日本准备释放国家石油储备解困

企业急研AI物流减省油费

物流运输成本亦因油价问题而大幅增加。日本五大饮料制造商之一的DyDo控股集团社长高松富亦表示，若伊朗冲突持续，运输成本将进一步上涨。

该公司目前在全日本拥有约27万部自动贩卖机，占其国内业绩高达9成。为应对危机，DyDo计划未来积极活用人工智能（AI）技术来规划路线及减少货车出勤次数，以提升物流效率并减省油费开支。

有日本饮料制造商指，若伊朗冲突持续，运输成本将进一步上涨。（资料图片／法新社）