伊朗局势 | 伊朗革命卫队：战事结束由伊方决定 驱逐美以大使国家可通行霍尔木兹

伊朗革命卫队周二（10 日）凌晨回应美国总统特朗普有关美国对伊朗的军事行动可能很快结束的言论时强调，战事的结束将由伊朗决定。伊朗革命卫队又表示，任何将以色列与美国大使驱逐出境的阿拉伯或欧洲国家，都将获得「完全的权限与自由」，可通行霍尔木兹海峡。

特朗普：对伊朗战争或很快结束

随著中东冲突迈入第11天，特朗普接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时透露，美国与以色列对伊朗的战争可能很快结束，虽然不太可能在「本周」落幕，但整体军事行动进展比原定计划超前，目前的进度已远远领先他最初设定为期4到5周的战争时间表。

特朗普表示：「我认为这场战争打的非常彻底，差不多（结束）。他们（伊朗）已经没有海军、没有通讯能力，也没有空军了。」他指出，伊朗大部分海军力量已被击沉，导弹能力只剩约10%。

美军攻击伊朗逾5000目标

特朗普并指出，美方持续锁定伊朗的无人机与飞弹战力，伊朗无人机数量已大幅下降。目前美方已掌握伊朗所有无人机制造地点，并逐一加以打击。迄今美军就已攻击超过5000个目标，其中一些非常重要，美军也刻意把几个最关键的目标留到后面，视需要再处理。

他说，若伊朗企图阻断全球石油供应，美方将采取更强硬军事行动，但强调目前对伊朗的军事行动已接近完成，并预测战争结束后国际油价会回落。

伊朗革命卫队发言人则回应说，特朗普企图透过谎言和欺骗，对伊朗施加心理压力，「但伊朗以勇气和坚定的意志抵抗美国和以色列的侵略」，「战争的结束将由伊朗决定」。

「这场战争不会由美军来结束」

革命卫队进一步指出：「区域局势的变化与未来走向，如今掌握在我方武装力量手中；这场战争不会由美军来结束。」

革命卫队又表示，任何阿拉伯或欧洲国家如果将以色列和美国的使节驱逐出其领土，将从第2天起获得「完全的权力和自由」通过霍尔木兹海峡。

利用霍尔木兹海峡争取外交支持

该声明目的似乎是为了在伊朗与美国和以色列交战之际争取外交支持。

伊朗革命卫队又再次警告，若美国与以色列的攻击持续，将不会允许该地区「一公升石油」被出口。

霍尔木兹海峡是重要战略水道，承载全球约20%的石油与液化天然气运输。然而在当前中东危机下，经由海峡的航运与能源出口几乎停滞。数百艘船只目前仍停泊在海峡两侧，石油与航运市场正密切观察是否出现航行恢复、船只重新穿越这条狭窄通道的迹象。