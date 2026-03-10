特朗普指古巴陷严重人道困境　暗示美方或「友善接管」

美国总统特朗普表示，古巴在人道主义层面已陷入「严重困境」，形容当地「没有能源、没有资金」，情况接近「耗尽资源」的程度。特朗普称赞国务卿鲁比奥（Marco Rubio）表现出色，并指对方正处理与古巴相关议题；他同时抛出「最终结果可能是、也可能不是『友善接管』」的说法，强调是否「友善」并非重点。

特朗普在佛罗里达州多罗（Doral）的记者会上，谈到未来可能与古巴达成的协议，但未交代具体条件、时间表或谈判框架。

古巴否认高层谈判

古巴政府表示，并未与美国进行任何高层谈判；不过，对于外界报道指美方官员或正与前古巴领导人劳尔・卡斯特罗（Raul Castro）的孙子劳尔・吉列尔莫・罗德里格斯・卡斯特罗（Raul Guillermo Rodriguez Castro）有非正式会面，哈瓦那方面亦未作明确否认。