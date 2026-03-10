伊朗局势︱5女国足拒唱国歌忧受迫害　获澳洲发人道签证

在澳洲参加亚洲杯足球赛的伊朗国家女足队，因有球员在赛前拒绝唱国歌面临回国遭受迫害的风险。澳洲总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）今日（10日）证实，澳洲政府已向其中5名寻求庇护的女足球员发放人道主义签证。

特朗普致电澳洲总理促庇护球员

美国总统特朗普在社交媒体上，多次呼吁澳洲政府为这批女足队员提供庇护，更扬言若澳洲拒绝，美国愿意接收她们。特朗普透露他已亲自致电阿尔巴尼斯跟进此事，而阿尔巴尼斯亦证实自己在今日清晨接获对方的来电，但强调澳洲官员早于数日前已开始处理这批签证申请。

澳洲向5名伊朗女足队员发人道签证。（X@whyyoutouzhele）

5名获签证球员已转移至安全地点

阿尔巴尼斯在记者会上表示，当局在确认这些女性需要协助后，澳洲联邦警察已将这5名获发签证的球员转移并安置在安全地点 。他同时重申当局愿意为球队内其他有需要的女性提供一切必要协助。

这场风波源于伊朗女足队在上周首场对阵南韩的比赛前，全队以沉默拒唱国歌的方式表达抗议 。此举随即引来伊朗官方媒体的猛烈抨击，甚至有评论员指责她们犯下了「最高级别的侮辱」 。据体育记者向传媒透露，目前受警方保护的5名球员中，有3人的在伊家人已遭受威胁。

根据澳洲的人道主义签证计划，获发签证的人士将获得永久保护，并获准在澳洲境内自由生活、工作及接受教育。