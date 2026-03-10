伊朗局势｜据报特朗普检视多项措施遏抑油价 包括释放战略储备及限制出口

受伊朗战争影响，国际油价近期急升至每桶100美元以上。路透社引述消息人士报道，美国总统特朗普最快将于周一检视一系列压低能源价格的政策选项。

美官员正与G7商讨应对措施

白宫担心油价飙升将冲击美国企业及消费者，尤其是在11月中期选举临近之际，特朗普所属的共和党希望保住对国会的控制权。

要求匿名的消息人士称，美国官员正与七国集团（G7）主要经济体商讨多项应对措施，其中包括协调释放各国战略石油储备。其他正在考虑的方案包括限制美国能源出口、干预原油期货市场、暂时豁免部分联邦燃油税，以及放宽《琼斯法案》中关于美国国内燃料只能由悬挂美国国旗的船舶运输的规定。

分析人士指出，只要中东战事持续影响霍尔木兹海峡的石油运输，美国政策对全球油价的影响可能有限。该海峡位于伊朗与阿曼之间，承载全球约五分之一的石油供应。

白宫发言人罗杰斯表示，白宫正与相关政府部门保持密切协调，稳定能源市场是总统的首要任务。她称，特朗普政府在对伊朗展开军事行动（前，已制定维持能源市场稳定的策略，并将继续检视所有可行方案。

原油价格一度触及每桶119美元

自美国与以色列于2月28日对伊朗发动空袭以来，全球原油价格已升至2022年年中以来最高水平，一度触及每桶119美元，汽油及其他燃料价格亦随之上涨。

白宫已要求联邦政府部门提出可缓解油价压力的建议，相关讨论涉及白宫幕僚长怀尔斯及高级顾问米勒等高层官员。

不过分析人士与业界人士指出，除非能恢复油轮通过霍尔木兹海峡的运输，否则白宫能迅速压低油价的政策工具相当有限。