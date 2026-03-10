Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜据报特朗普检视多项措施遏抑油价 包括释放战略储备及限制出口

即时国际
更新时间：00:39 2026-03-10 HKT
发布时间：00:39 2026-03-10 HKT

受伊朗战争影响，国际油价近期急升至每桶100美元以上。路透社引述消息人士报道，美国总统特朗普最快将于周一检视一系列压低能源价格的政策选项。

美官员正与G7商讨应对措施

白宫担心油价飙升将冲击美国企业及消费者，尤其是在11月中期选举临近之际，特朗普所属的共和党希望保住对国会的控制权。

要求匿名的消息人士称，美国官员正与七国集团（G7）主要经济体商讨多项应对措施，其中包括协调释放各国战略石油储备。其他正在考虑的方案包括限制美国能源出口、干预原油期货市场、暂时豁免部分联邦燃油税，以及放宽《琼斯法案》中关于美国国内燃料只能由悬挂美国国旗的船舶运输的规定。

美国总统特朗普最快将于周一检视一系列压低能源价格的政策选项。路透社
美国总统特朗普最快将于周一检视一系列压低能源价格的政策选项。路透社

分析人士指出，只要中东战事持续影响霍尔木兹海峡的石油运输，美国政策对全球油价的影响可能有限。该海峡位于伊朗与阿曼之间，承载全球约五分之一的石油供应。

相关新闻：英媒：G7将召开紧急会议 商协调释放战略石油储备 抑制油价飙升

白宫发言人罗杰斯表示，白宫正与相关政府部门保持密切协调，稳定能源市场是总统的首要任务。她称，特朗普政府在对伊朗展开军事行动（前，已制定维持能源市场稳定的策略，并将继续检视所有可行方案。

原油价格一度触及每桶119美元

自美国与以色列于2月28日对伊朗发动空袭以来，全球原油价格已升至2022年年中以来最高水平，一度触及每桶119美元，汽油及其他燃料价格亦随之上涨。

相关新闻：纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

白宫已要求联邦政府部门提出可缓解油价压力的建议，相关讨论涉及白宫幕僚长怀尔斯及高级顾问米勒等高层官员。

不过分析人士与业界人士指出，除非能恢复油轮通过霍尔木兹海峡的运输，否则白宫能迅速压低油价的政策工具相当有限。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
16小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
8小时前
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
11小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
10小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
10小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
13小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
8小时前
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
饮食
10小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
13小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
17小时前