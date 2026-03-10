吊船遇狂风甩出洗窗工人 如「钟摆」来回猛撞外墙15分钟惨死｜有片

印尼发生骇人听闻的工业意外。一名51岁的抹窗工人在一幢摩天大楼外墙工作时，不幸遭遇强风吹袭，整个人被抛出吊船，在半空中悬吊长达15分钟，期间身体如「钟摆」般，反复猛烈撞击大厦外墙，最终伤重不治。

狂风暴雨突袭 吊船失控

事发于本月2日，地点为印尼第二大城市泗水。该名51岁的抹窗工人与一名同事，当时正各自乘坐吊船，在大楼约26楼高的外墙进行加固玻璃窗的工作。

岂料，现场突然刮起狂风并下起暴雨，强风猛烈冲击吊船。其同事乘坐的吊船成功下降至地面，但死者乘坐的吊船则因受到冲击而失控，无法下降。

悬吊15分钟 活活撞死

从网上曝光的惊险影片可见，强风威力惊人，死者被直接抛出吊船外。虽然他身上佩戴了安全带，不致直堕地面，但整个人却被悬吊在半空，在狂风中无助地摆动。在长达15分钟的时间里，其身体多次猛烈撞向大厦的混凝土外墙。

当救援人员最终成功将他拉回室内时，他已无生命迹象，证实不治。其受伤的同事则被紧急送院治理。据报道，两名工人事发时均有佩戴整齐的安全装备，当局正就事故原因及详细经过展开深入调查。