伊朗局势︱杜拜外籍人士弃宠物离境避难 志愿组织：有主人要求将牠们安乐死

美国及以色列向伊朗发动军事行动，大批居住在邻近的阿联酋杜拜外籍居民，因担心战火波及而争相逃离。当地因而爆发大规模的宠物「弃养潮」。不少外籍主人将「家人」遗弃街头，甚至向兽医提出让爱宠「安乐死」。



英国《每日邮报》报道，由于局势紧张，许多原居杜拜的外籍人士急于搭机离开。当地的犬只安置组织「杜拜犬友会」（K9 Friends Dubai）表示，近日接到大量关于遗弃幼犬的求助电话，以及希望弃养宠物的主人来电，已不堪重负。

facebook专页「Save Dubai's Animals!」亦贴出无数在杜拜待救的动物。

另一个facebook专页「Save Dubai's Animals!」亦贴出无数在杜拜待救的动物，帖文所见，有不少动物受伤、怀孕或者带养几只幼崽。惟帖文未有解释动物被遗弃的原因。



与此同时，社交媒体上亦有大量帖文和照片，显示有宠物狗被铁链锁在街边的柱子上，无水无粮，在烈日下苦等主人回头。

有动物救援中心的义工透露，情况极其严峻：「单是在通讯群组及Facebook，已见到约200则关于发现被遗弃犬只的帖文。」更令人震惊的是，有兽医证实，收到不少主人带着健康的宠物前来，要求为其进行安乐死，原因仅是他们不愿承担带宠物一同离开的费用和繁琐手续。