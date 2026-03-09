Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 英媒：G7将召开紧急会议 商协调释放战略石油储备 抑制油价飙升

即时国际
更新时间：14:46 2026-03-09 HKT
发布时间：14:46 2026-03-09 HKT

中东战事引发油价暴冲后，市场开始出现政策干预讯号，令国际油价涨势略为收歛。英国《金融时报》报道，7大工业国集团（G7）财长正讨论透过国际能源（IEA）协调释放战略石油储备，以抑制油价飙升。

报道指，G7财长将在周一（9日）召开紧急会议，讨论联合释出应急石油储备的可能性。

相关新闻：
伊朗局势｜纽约期油一度升穿110美元 飙逾20% 特朗普称油价急升是「小代价」

中东战事引发油价暴冲。法新社
中东战事引发油价暴冲。法新社
伊朗战争对能源市场造成冲击。法新社
伊朗战争对能源市场造成冲击。法新社
中东战事引发油价暴冲后，市场开始出现政策干预讯号。法新社
中东战事引发油价暴冲后，市场开始出现政策干预讯号。法新社

《金融时报》指，今次会议旨在应对海湾冲突后油价飙升的局面。知情人士透露，G7财长和国际能源署署长比罗尔将在纽约时间上午8点30分召开紧急电话会议，讨论伊朗战争对能源市场的冲击，以及是否动用战略石油库存稳定市场。

释放规模或3亿至4亿桶之间

G7成员国包括美国、英国、法国、德国、日本、意大利、加拿大等，目前已有包括美国在内的3个G7国家支持释放石油储备。部分美国官员认为，释放规模可能落在3亿至4亿桶之间，约占目前约12亿桶战略储油量的25%至30%。

而IEA共有32个成员国，均持有战略石油储备，作为应对油价危机的集体机制。这套制度源于1974年石油危机，当时阿拉伯国家实施石油禁运，导致西方世界出现严重能源短缺。

《金融时报》指出，IEA成员国目前持有超过12.4亿桶公共储油，另有约6亿桶产业库存可在必要时投入市场，合计足以支撑IEA国家近一个月的石油需求，或超过140天的净进口量。

IEA曾5度释放石油储备

自IEA成立以来，成员国已集体释放5次石油储备。最近两次是在2022年，以应对俄罗斯入侵乌克兰后油价飙升。

较早前，国际油价突破每桶100美元，为自2022年俄乌冲突爆发以来首次。美国总统总统特朗普将因战争引发的油价飙升形容为消除伊朗核计划威胁的「小代价」。

他在自己的Truth Social平台上写道：「当伊朗核威胁结束后，短期油价将迅速下跌，对美国、世界、安全与和平来说是非常小的代价，只有傻瓜才会有不同的想法！」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
6小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞栏 疑车长「晕一晕」 全车乘客被困求救
突发
5小时前
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
21小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
4小时前
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
23小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
5小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT