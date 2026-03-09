格拉斯哥中央车站建筑物起火 交通大乱列车取消

英国苏格兰最繁忙的格拉斯哥中央车站一处建筑物周日（8日）起火，导致建筑物局部坍塌，车站暂时关闭，火车服务大乱，数十班火车取消。

火舌从联合街一家贩卖电子烟的商店窜出，很快蔓延到4层楼高的中央车站，不仅车站的圆顶烧塌，车站部分结构也倒塌，严重影响铁路交通。

多辆消防车到场救火。法新社

建筑物圆形屋顶受损。法新社

消防员到场射水。法新社

车站浓烟密布，暂时关闭。路透社

火势烧数小时，当局派出60名消防员扑救。幸而火警未造成人员伤亡。直到周一上午，格拉斯哥中央车站仍然关闭，所有列车一律不靠站上下旅客。

数十班火车取消

英国国家铁路（National Rail）在X平台发文表示，这处车站将关闭直到另行通知为止，已有数十班火车服务取消，而这场交通大乱预料将持续到9日结束。

据英媒报道，邻近这座车站的一家电子烟商店下午近4时起火，火势迅速蔓延。火灾至晚上仍未扑熄，反而愈演愈烈。逾60名消防员和15辆消防车到场救火。

咖啡店烧毁

位于该建筑内的Sexy Coffee咖啡店发布消息称，该建筑已被摧毁。车站内的Voco Grand Central酒店已疏散，所有客人均已转移到市内另一家酒店。

苏格兰首席部长史文尼表示，他对格拉斯哥中央车站附近的火灾深感关切，并非常感谢所有参与救援的紧急应变人员。