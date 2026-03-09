以军空袭贝鲁特击杀5圣城旅指挥官 黎巴嫩近400死逾50万人流离失所

以色列已连续数日空袭黎巴嫩，造成近400人死亡，超过50万人流离失所。以色列军方周日（8日）证实，当天清晨袭击黎国首都贝鲁特，击杀伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）圣城旅（Quds Force）5名高层指挥官。与此同时，黎巴嫩真主党周一与登陆黎国东部的以军部队交火。

以色列和黎巴嫩真主党上周重启战端，8日除了贝鲁特市区首次发生无人机袭击，包含贝鲁特南部郊区，以及黎巴嫩南部、东部地区均遭到以军猛烈轰炸。

相关新闻：

美以袭伊朗 | 真主党声援伊朗向以国射火箭 以军空袭黎巴嫩酿31死149伤

以军连日空袭黎巴嫩，酿成近400人死亡。法新社

以军空袭黎巴嫩西顿，造成多间房屋损毁。法新社

贝鲁特以及黎国南部、东部地区均遭到以军猛烈轰炸。图为黎巴嫩南部空袭现场，救护车到场运送伤者。法新社

夜间酒店开会遭空袭

以色列军方发声明指，今次攻击目标是伊朗革命卫队精锐部队圣城旅5名关键指挥官，他们夜间在一间酒店开会时，遭到以国海军空袭。声明指称：「圣城旅驻黎巴嫩军团的多名指挥官一方面为伊斯兰革命卫队在伊朗境内作战，一方面策划并实施针对以色列及以国平民的恐怖攻击。」

一名以色列军方消息人士透露，这5名圣城旅指挥官分别领导情报和财政单位。

黎巴嫩394死包括逾百名妇孺

黎巴嫩卫生部指出，以色列8日发动空袭造成4人身亡，总死亡人数升至394人，其中包括至少83名孩童和42名妇女。黎巴嫩社会事务部长赛义德在新闻发布会上说，在以色列持续发动袭击的情况下，月初以来通过黎政府救助平台登记的流离失所人员已达到约51.7万人。

以色列军方发言人声称，截至目前以军已击毙约200名真主党武装分子。

与此同时，以色列军方8日证实，2名以色列士兵在黎巴嫩南部丧生，这是自战争爆发以来以军首次传出人员伤亡。

以军坐直升机登陆黎国东部 与真主党交火

另外，一名真主党官员周一指，真主党在黎巴嫩东部击落一架以色列直升机。

真主党表示，正与以色列部队交战，以色列部队乘坐直升机越过叙利亚边境登陆黎巴嫩东部。

上周，黎巴嫩被卷入中东战争，当时伊朗支持的激进组织真主党攻击以色列，以回应伊朗最高领袖哈梅内伊在美以空袭中被杀。

疑违停火协议

尽管2024年已达成停火协议，以色列仍持续对真主党发动空袭，上周在黎巴嫩发动多波空袭，并派遣地面部队进入边境地区。

真主党周一发表声明表示，侦测到约15架以色列直升机从黎巴嫩东部叙利亚边境一侧渗透，该区域是真主党控制的地区。

真主党随即与渗透部队交战，冲突仍在持续。