三八妇女节︱金正恩与金珠爱牵手看汇演 称作「心爱的女儿」
更新时间：12:49 2026-03-09 HKT
发布时间：12:49 2026-03-09 HKT
发布时间：12:49 2026-03-09 HKT
朝中社周一（9日）报道，北韩领导人金正恩前一天在平壤体育馆与夫人李雪主和女儿金珠爱一同观看纪念「三八」国际妇女节的文艺汇演，赞扬北韩妇女的功劳。
朝中社报道，金正恩在星期天三八妇女节发表讲话称，女性特有的力量、才能和无比高洁的自我牺牲精神推动朝鲜革命更快地胜利前进。今后朝鲜妇女将为推动国家更加和睦、富强发挥重要作用，在北韩特色社会主义发展方面，妇女肩负的责任和作用无法被取代。
韩联社指出，朝中社报道将金珠爱称作「心爱的女儿」，并发布金正恩与金珠爱牵手观看演出的照片，突出强调金珠爱的地位。
最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
2026-03-08 12:59 HKT
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
2026-03-08 06:00 HKT
回乡证网上预约申请/续期懒人包！深圳续领都得 符合4条件即优先办理 相片要求/快证/临时通行证一览
2026-03-08 10:30 HKT
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
2026-03-08 13:00 HKT