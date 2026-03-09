三八妇女节︱金正恩与金珠爱牵手看汇演 称作「心爱的女儿」

朝中社周一（9日）报道，北韩领导人金正恩前一天在平壤体育馆与夫人李雪主和女儿金珠爱一同观看纪念「三八」国际妇女节的文艺汇演，赞扬北韩妇女的功劳。

金正恩观看纪念「三八」国际妇女节的文艺汇演。路透社

朝中社报道，金正恩在星期天三八妇女节发表讲话称，女性特有的力量、才能和无比高洁的自我牺牲精神推动朝鲜革命更快地胜利前进。今后朝鲜妇女将为推动国家更加和睦、富强发挥重要作用，在北韩特色社会主义发展方面，妇女肩负的责任和作用无法被取代。

韩联社指出，朝中社报道将金珠爱称作「心爱的女儿」，并发布金正恩与金珠爱牵手观看演出的照片，突出强调金珠爱的地位。