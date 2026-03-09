伊朗局势 | 近10船霍尔木兹海峡遇袭酿7死 马克龙吁伊朗总统保障航行自由

数据分析机构指出，自从伊朗开始封锁霍尔木兹海峡以报复美以空袭以来，目前约有10艘船只在海峡及其附近海域遭到攻击，其中4宗事件合计造成7人丧生。而法国总统马克龙周日（8日）与伊朗总统佩泽希齐扬通电话，呼吁伊方保障霍尔木兹海峡的航行自由

霍尔木兹海峡是运输石油和其他货物的重要航道，自2月28日伊朗战争爆发后一周来，攻击事件令该海峡交通几近停摆。伊朗一名革命卫队将领本月2日警告，伊朗将「烧毁任何妄图通过海峡的船只」，并封锁波斯湾地区所有石油出口。

由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，有货船停在阿曼海域。路透社

马克龙呼吁伊朗总统保障航行自由。法新社

法国派遣「戴高乐号」航母到中东保护其公民和盟友免受伊朗袭击。法新社

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）发布约10项攻击警报及可疑活动警告，但并未透露涉事船只的详细资讯。

美拟为商船护航

国际海事组织（IMO）上周五（6日）在网站列出资料，指过去一周内在霍士木兹海峡发生9宗船只遇袭事件，其中4宗合计造成7人死亡。

美国能源部长頼特6日表示，一旦条件允许，美方将护送航行霍尔木兹的商船。

法国总统马克龙指出，他正寻求组建联盟，以确保区域内「对全球经济至关重要的航道」安全。

马克龙8日同伊朗总统佩泽希齐扬通电话，呼吁伊方保障霍尔木兹海峡的航行自由，并重申法方对伊朗核问题及弹道导弹计划的深切关注。

马克龙与伊埃领导人通电话

据马克龙在社交媒体发布的消息，他对佩泽希齐扬表示，为应对关键挑战、结束局势升级并维护和平，「外交解决」比以往任何时候都更加必要。

马克龙当天还和埃及总统塞西通话，双方一致认为必须尽快确保红海海上运输的安全。

受近来战事影响，中东地区石油运输持续受阻，伊拉克、卡塔尔等主要产油国此前已宣布减产。摩根大通估计，如果霍尔木兹海峡这一全球重要能源通道继续受限，截至下周末中东地区原油日均减产量可能超过400万桶。