Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 近10船霍尔木兹海峡遇袭酿7死 马克龙吁伊朗总统保障航行自由

即时国际
更新时间：10:44 2026-03-09 HKT
发布时间：10:44 2026-03-09 HKT

数据分析机构指出，自从伊朗开始封锁霍尔木兹海峡以报复美以空袭以来，目前约有10艘船只在海峡及其附近海域遭到攻击，其中4宗事件合计造成7人丧生。而法国总统马克龙周日（8日）与伊朗总统佩泽希齐扬通电话，呼吁伊方保障霍尔木兹海峡的航行自由

霍尔木兹海峡是运输石油和其他货物的重要航道，自2月28日伊朗战争爆发后一周来，攻击事件令该海峡交通几近停摆。伊朗一名革命卫队将领本月2日警告，伊朗将「烧毁任何妄图通过海峡的船只」，并封锁波斯湾地区所有石油出口。

相关新闻：
伊朗局势︱英国考虑派航母赴中东 特朗普：不再需要它们

由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，有货船停在阿曼海域。路透社
由于伊朗封锁霍尔木兹海峡，有货船停在阿曼海域。路透社
马克龙呼吁伊朗总统保障航行自由。法新社
马克龙呼吁伊朗总统保障航行自由。法新社
法国派遣「戴高乐号」航母到中东保护其公民和盟友免受伊朗袭击。法新社
法国派遣「戴高乐号」航母到中东保护其公民和盟友免受伊朗袭击。法新社

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）发布约10项攻击警报及可疑活动警告，但并未透露涉事船只的详细资讯。

美拟为商船护航

国际海事组织（IMO）上周五（6日）在网站列出资料，指过去一周内在霍士木兹海峡发生9宗船只遇袭事件，其中4宗合计造成7人死亡。

美国能源部长頼特6日表示，一旦条件允许，美方将护送航行霍尔木兹的商船。

法国总统马克龙指出，他正寻求组建联盟，以确保区域内「对全球经济至关重要的航道」安全。

马克龙8日同伊朗总统佩泽希齐扬通电话，呼吁伊方保障霍尔木兹海峡的航行自由，并重申法方对伊朗核问题及弹道导弹计划的深切关注。

马克龙与伊埃领导人通电话

据马克龙在社交媒体发布的消息，他对佩泽希齐扬表示，为应对关键挑战、结束局势升级并维护和平，「外交解决」比以往任何时候都更加必要。

马克龙当天还和埃及总统塞西通话，双方一致认为必须尽快确保红海海上运输的安全。

受近来战事影响，中东地区石油运输持续受阻，伊拉克、卡塔尔等主要产油国此前已宣布减产。摩根大通估计，如果霍尔木兹海峡这一全球重要能源通道继续受限，截至下周末中东地区原油日均减产量可能超过400万桶。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
21小时前
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
16小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
18小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
12小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
21小时前
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
黄国英明言股市「牛熊交织」 冇脑买M7时代已过 精挑3大主题14只股｜百万仓
投资理财
4小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
2026-03-08 10:11 HKT
港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义｜Juicy叮
港铁电脑男车厢乱吐「指甲弹」 好声好气劝止无效 港女运丹田气成功伸张正义｜Juicy叮
时事热话
18小时前