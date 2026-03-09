Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 美驻挪威大使馆爆炸 警方：或涉恐怖主义动机

即时国际
更新时间：09:13 2026-03-09 HKT
发布时间：09:13 2026-03-09 HKT

在美以伊交战之际，美国驻挪威大使馆于周日凌晨发生爆炸，虽然无人伤亡，但由于时机敏感，挪威奥斯陆警方事后表示，今次爆炸案可能涉及恐怖主义活动，但强调也在调查其他可能原因。

事发于当地时间凌晨1时，爆炸发生在大使馆领事部门入口处，未造成人员伤亡，仅有轻微财物损失。附近居民表示爆炸后街道被浓烟笼罩。警方正寻求与目击者交谈。

相关新闻：
伊朗局势 | 美下令沙特使馆人员撤离 伊朗无人机袭巴林酿数伤

挪威调查人员在使馆人口处搜证。美联社
挪威调查人员在使馆人口处搜证。美联社
使馆入口处损毁。美联社
使馆入口处损毁。美联社
使馆入口的厚重玻璃门出现裂痕。美联社
使馆入口的厚重玻璃门出现裂痕。美联社

爆炸装置藏背包引爆

一名美国官员表示，燃烧装置藏在背包内，并在大使馆领事事务办公室入口外引爆。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）形容这宗事件「非常严重、完全不可接受」，并在声明中表示，已经和美国驻奥斯陆大使馆馆长通话。

现场可见建筑入口处的雪地上散落著碎玻璃，厚重玻璃门也出现裂痕。天花板灯具随电线悬垂而下，门底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕迹。

使馆入口损毁

警方调查和情报联合小组负责人拉森（Frode Larsen）向公共媒体挪威广播公司（NRK）表示：「其中一个假设是这是一次恐怖活动。」

他在记者会场边受访时说：「但我们目前并未完全锁定这一方向，我们必须保持开放态度，认为还有其他因素导致这宗事件的可能性。」

或与中东战争有关

拉森告诉记者，警方正在追缉涉案嫌犯，但「目前尚无嫌犯」。而奥斯陆的调查人员并未排除事件与中东战争有关的可能性。

美国驻中东各地大使馆因美军在伊朗的行动处于高度警戒状态，部分馆舍也遭到攻击。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
20小时前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
15小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
16小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
11小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
20小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
23小时前
专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖。路透社
伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
即时国际
3小时前
特朗普：除非伊朗无条件投降，否则不会达成任何协议。
01:55
伊朗局势｜穆杰塔巴被选为最高领袖人选 特朗普称未经美方批准将「不会长久」｜持续更新
即时国际
2小时前