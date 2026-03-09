伊朗局势 | 美驻挪威大使馆爆炸 警方：或涉恐怖主义动机

在美以伊交战之际，美国驻挪威大使馆于周日凌晨发生爆炸，虽然无人伤亡，但由于时机敏感，挪威奥斯陆警方事后表示，今次爆炸案可能涉及恐怖主义活动，但强调也在调查其他可能原因。

事发于当地时间凌晨1时，爆炸发生在大使馆领事部门入口处，未造成人员伤亡，仅有轻微财物损失。附近居民表示爆炸后街道被浓烟笼罩。警方正寻求与目击者交谈。

挪威调查人员在使馆人口处搜证。美联社

使馆入口处损毁。美联社

使馆入口的厚重玻璃门出现裂痕。美联社

爆炸装置藏背包引爆

一名美国官员表示，燃烧装置藏在背包内，并在大使馆领事事务办公室入口外引爆。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）形容这宗事件「非常严重、完全不可接受」，并在声明中表示，已经和美国驻奥斯陆大使馆馆长通话。

现场可见建筑入口处的雪地上散落著碎玻璃，厚重玻璃门也出现裂痕。天花板灯具随电线悬垂而下，门底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕迹。

使馆入口损毁

警方调查和情报联合小组负责人拉森（Frode Larsen）向公共媒体挪威广播公司（NRK）表示：「其中一个假设是这是一次恐怖活动。」

他在记者会场边受访时说：「但我们目前并未完全锁定这一方向，我们必须保持开放态度，认为还有其他因素导致这宗事件的可能性。」

或与中东战争有关

拉森告诉记者，警方正在追缉涉案嫌犯，但「目前尚无嫌犯」。而奥斯陆的调查人员并未排除事件与中东战争有关的可能性。

美国驻中东各地大使馆因美军在伊朗的行动处于高度警戒状态，部分馆舍也遭到攻击。