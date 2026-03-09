伊朗局势︱日本准备释放国家石油储备解困

中东战火导致能源运输要道霍尔木兹海峡遭到封锁，日本则有逾9成原油仰赖中东进口。路透社引述消息人士，日本政府已指示一处国家战略石油储备基地，准备释放原油，以应对中东供应中断。

反对党中道改革联合的议员长妻昭表示，「日本能源与金属矿物资源机构」位于志布士国家战略石油储备基地的一名官员透露，他们周五收到自然资源能源厅准备释放原油的指示，但尚不清楚释放石油的具体时间等细节，或其他储油基地是否也收到了同样指示。位于日本南部的志布士基地，是日本重要的战略石油储备基地之一。共同社周五报道称，鉴于伊朗危机持续扰乱全球能源供应，日本政府正在考虑动用部分国家战略石油储备，可能与其他国家合作或单独行动。

日本战略石油储备相当于254日国内消费量，位居世界前列，包括政府储备、企业储备及与产油国联合储备。东京上一次动用战略石油储备是在2022年，当时俄罗斯攻打乌克兰后，在国际能源机构（IEA）的协调下，释放了部分石油。

日本的超九成原油供应依赖中东，其中约七成经由霍尔木兹海峡运输。在美国和以色列袭击伊朗后，霍尔木兹海峡实际上已关闭，原定自中东驶往日本的部分油轮，目前在波斯湾内待命。首相高市早苗早前表示，政府正搜集相关资讯，将全力确保能源稳定供应，将对国民生活与经济活动的影响降至最低。