伊朗局势 | 美下令沙特使馆人员撤离 伊朗无人机袭巴林酿32伤

随著伊朗为报复美国和以色列的攻击而对沙特阿拉伯发动攻击，美国国务院下令驻沙特大使馆人员离开。与此同时，巴林锡特拉岛遭到伊朗无人机袭击，造成32人受伤。

美国国务院在旅游警示中表示，已「因安全风险，强制非紧急的美国政府员工及其家属离开沙特阿拉伯」。

沙特首都利雅得上周四遭袭击后，冒出浓烟。路透社

这张由Vantor公司提供的卫星图像显示，3月2日巴林首都麦纳麦一栋高层公寓大楼遭无人机袭击后的损毁情况。法新社

针对沙特首个强制撤离令

这是自美国和以色列于2月28日对伊朗发动军事打击以来的首个此类强制撤离指令，表明华府官员正为中东地区暴力冲突可能升级做好准备。

强制撤离是美国国务院危机应变措施中最严厉的措施之一，其效力仅次于全面暂停运作，与允许员工自愿离职的授权撤离不同。强制撤离是强制性的，可由使团团长或国务卿发起。这一区别意义重大：它强制非必要人员及其家属离开驻地，并表明华盛顿认为当前威胁情况严峻。

无人机曾袭沙特美使馆

此前，伊朗对美国驻利雅得大使馆及其周边地区发动一系列攻击。上周二，沙特国防部指，2架无人机袭击美国大使馆，造成火警和轻微的财产损失。到周日清晨，沙特军方击落另一架瞄准利雅得外交区的无人机，美国大使馆和其他外国使团都位于该区域。

袭击发生后，美国大使馆警告民众避开大使馆，并向身处利雅得、吉达和达兰（美国在沙特设有外交机构的3个城市）的美国公民发布就地避难通知。吉达和达兰领事馆的美国政府员工也被告知要做好撤离准备。

伊朗无人机袭巴林毁房屋

与此同时，伊朗无人机周1攻击巴林锡特拉岛，传出两声巨响爆炸，造成32人受伤。锡特拉多栋房屋因无人机攻击而受损。

巴林卫生部指出，所有伤者均为巴林公民，其中4人伤势严重，包括孩童。伤者中有一名2个月大的婴儿和一名17岁少女，她的头部与眼睛受重伤。