Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖 官媒证其受伤

即时国际
更新时间：18:51 2026-03-09 HKT
发布时间：05:27 2026-03-09 HKT

伊朗官方媒体周日（9日）报道，负责选出最高领袖的专家会议已决定，由已故最高领哈梅内伊之子穆杰塔巴・哈梅内伊接任，成为伊朗新任最高领袖。

报道指，穆杰塔巴是一名中级神职人员，与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切。外界长期视他为可能接替其父亲的热门人选之一。哈梅内伊早前在美国与以色列对伊朗发动空袭后身亡，其后伊朗当局启动遴选新任最高领袖的程序。

哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社

虽然伊朗的统治理念一向反对世袭式权力交接，但穆杰塔巴在革命卫队以及其父亲仍具影响力的权力网络中拥有强大支持。

伊朗国营电视台主播在说明穆杰塔巴接任最高领袖时，透露穆杰塔巴在此次「斋戒月战争」中（伊朗对目前战事的称呼）被敌人击中因而受伤，但未说明其他细节。自哈梅内伊于2月28日被美、以空袭炸死后，穆杰塔巴一直未有露面。

相关新闻：据报伊朗已对下任最高领袖作决定 特朗普：未经美方批准将「不会长久」

专家分析认为，穆杰塔巴继承了一项「不可能的任务」，他很可能只是伊朗神权政府的「过渡人物」。伊朗民众已经开始高喊「要他的命」。卡内基国际和平基金会高级研究员萨贾德普尔告诉CNN：「我问过一位认识他很久的人，他到底要怎么治理国家？那人说他根本没心思治理国家，他只想着怎么活下去。」

美国总统特朗普在接受ABC News访问时表示：「他必须获得我们的批准，否则不会长久。我们要确保未来不必每十年就回头处理同样问题。」他补充说，若有人能成为「好的领导人」，即使与旧政权有关联，他也愿意批准。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
5小时前
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」
影视圈
11小时前
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
2026-03-08 13:15 HKT
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
10小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
7小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
4小时前
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡政府派油券纾困
03:05
油价．伊朗局势︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中后期库存用完：油价或即时急升 倡减油税、派油券纾困
社会
8小时前
涉谢斐道逆线行车 立法会议员陈家珮承认不小心驾驶传票罪 被判罚款2千元兼停牌1个月
01:33
陈家珮承认不小心驾驶 罚2千元兼停牌1个月 已报驾驶改进课程 被李慧琼口头警告
社会
5小时前
星岛申诉王 | 援交诈骗「最大苦主」曝光 案情超离谱 退休翁中伏遭榨干 $150万换一场空
提防骗子
4小时前