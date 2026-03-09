伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖
伊朗官方媒体周日（9日）报道，负责选出最高领袖的专家会议已决定，由已故最高领哈梅内伊之子穆杰塔巴・哈梅内伊接任，成为伊朗新任最高领袖。
报道指，穆杰塔巴是一名中级神职人员，与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切。外界长期视他为可能接替其父亲的热门人选之一。哈梅内伊早前在美国与以色列对伊朗发动空袭后身亡，其后伊朗当局启动遴选新任最高领袖的程序。
虽然伊朗的统治理念一向反对世袭式权力交接，但穆杰塔巴在革命卫队以及其父亲仍具影响力的权力网络中拥有强大支持。
特朗普在接受ABC News访问时表示：「他必须获得我们的批准，否则不会长久。我们要确保未来不必每十年就回头处理同样问题。」他补充说，若有人能成为「好的领导人」，即使与旧政权有关联，他也愿意批准。
