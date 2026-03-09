Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜专家会议选出哈梅内伊之子穆杰塔巴接任最高领袖

即时国际
更新时间：05:27 2026-03-09 HKT
发布时间：05:27 2026-03-09 HKT

伊朗官方媒体周日（9日）报道，负责选出最高领袖的专家会议已决定，由已故最高领哈梅内伊之子穆杰塔巴・哈梅内伊接任，成为伊朗新任最高领袖。

报道指，穆杰塔巴是一名中级神职人员，与伊朗伊斯兰革命卫队关系密切。外界长期视他为可能接替其父亲的热门人选之一。哈梅内伊早前在美国与以色列对伊朗发动空袭后身亡，其后伊朗当局启动遴选新任最高领袖的程序。

哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社
哈梅内伊之子穆杰塔巴接任，成为伊朗新任最高领袖。美联社

虽然伊朗的统治理念一向反对世袭式权力交接，但穆杰塔巴在革命卫队以及其父亲仍具影响力的权力网络中拥有强大支持。

相关新闻：据报伊朗已对下任最高领袖作决定 特朗普：未经美方批准将「不会长久」

特朗普在接受ABC News访问时表示：「他必须获得我们的批准，否则不会长久。我们要确保未来不必每十年就回头处理同样问题。」他补充说，若有人能成为「好的领导人」，即使与旧政权有关联，他也愿意批准。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
12小时前
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
17小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
2026-03-08 06:00 HKT
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
20小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
17小时前
逐玉｜张凌赫、田曦薇「假婚真爱」 剧情懒人包、角色介绍、5大看点
逐玉｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点 张凌赫、田曦薇「假婚真爱」
影视圈
19小时前
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
《中年好声音2》选手北上揾食 模仿蔡淇俊带货失败 沦落到食虫增点击：蜈蚣脚钩损嘴唇
影视圈
8小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
14小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
22小时前