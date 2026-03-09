Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜沙特中部居民区遭飞弹袭击 两印度及孟加拉籍人士遇难

即时国际
更新时间：03:11 2026-03-09 HKT
发布时间：03:11 2026-03-09 HKT

美国、以色列与伊朗冲突持续，沙特阿拉伯民防部表示，中央地区一处住宅区及园区遭飞弹袭击，造成两人死亡、12人受伤。死亡者分别为印度及孟加拉籍人士。

当局称，事件发生在周日，砲弹击中了一处居民区，造成人员伤亡和财产损失。两名死者分别为印度籍和孟加拉国籍居民，另外有12名孟加拉国籍居民受伤。发言人表示，紧急小组立即做出反应，并启动了处理此类事件的既定程序。

当局强调，企图攻击民用设施的行为公然违反了国际人道法。

相关报道：伊朗局势｜沙特警告若伊朗再攻击将报复 或允美军使用其基地

伊朗伊斯兰革命卫队早前宣称，袭击目标包括沙特阿尔卡吉（Al-Kharj）的雷达系统，而该地即是本次死亡事件发生地。

沙特阿拉伯早前警告德黑兰，若沙特王国及其能源设施持续遭受攻击，有可能会作出同类反击。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
14小时前
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
「威龙潘金莲」梁茵彻底走光  街上突「露出」被睇晒：好多人望住我  网民质疑扮嘢？
影视圈
11小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
21小时前
公安查处全球最大盗版漫画网站经营者。中新社
损失$385亿︱公安查处全球最大盗版漫画网站经营者 日漫业界举报
即时中国
8小时前
逐玉｜张凌赫、田曦薇「假婚真爱」 剧情懒人包、角色介绍、5大看点
逐玉｜剧情懒人包、角色介绍、5大看点 张凌赫、田曦薇「假婚真爱」
影视圈
16小时前
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
网民严选香港最被低估的社区！？油塘拥完美生活配套 交通接驳港九/大型商场超市/旅游景点
生活百科
2026-03-07 15:00 HKT
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
14小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
14小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
17小时前
麦明诗资优囝囝未满1岁睇赛马节目 画马展现惊人艺术天份 三代同堂画面幸福温馨
麦明诗资优囝囝未满1岁睇赛马节目 画马展现惊人艺术天份 三代同堂画面幸福温馨
影视圈
10小时前