伊朗局势｜沙特中部居民区遭飞弹袭击 两印度及孟加拉籍人士遇难

美国、以色列与伊朗冲突持续，沙特阿拉伯民防部表示，中央地区一处住宅区及园区遭飞弹袭击，造成两人死亡、12人受伤。死亡者分别为印度及孟加拉籍人士。

当局称，事件发生在周日，砲弹击中了一处居民区，造成人员伤亡和财产损失。两名死者分别为印度籍和孟加拉国籍居民，另外有12名孟加拉国籍居民受伤。发言人表示，紧急小组立即做出反应，并启动了处理此类事件的既定程序。

当局强调，企图攻击民用设施的行为公然违反了国际人道法。

伊朗伊斯兰革命卫队早前宣称，袭击目标包括沙特阿尔卡吉（Al-Kharj）的雷达系统，而该地即是本次死亡事件发生地。

沙特阿拉伯早前警告德黑兰，若沙特王国及其能源设施持续遭受攻击，有可能会作出同类反击。