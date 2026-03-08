Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马航MH370失踪12周年　马来西亚：新一轮搜索未有发现

即时国际
更新时间：17:20 2026-03-08 HKT
发布时间：17:20 2026-03-08 HKT

今日是马航MH370客机失踪12周年。马来西亚交通部3月8日发报声明，去年12月由马来西亚政府与水下探测公司「海洋无限」公司合作开展的MH370海底搜寻行动，目前尚未发现确认飞机残骸位置的线索。此次搜寻在南印度洋约1.5万平方公里区域进行，分两个阶段开展，共完成28天作业，勘测海底约7571平方公里。

马来西亚交通部表示，搜寻期间部分行动因天气和海况受到影响。当前阶段搜寻已于2026年1月23日结束，但未有任何发现。马来西亚政府表示，将继续向失联乘客家属通报相关进展。

乘客家属发表公开信，要求马来西亚当局继续搜索，不设时限和范围，并引入中国等国际力量，以及持续向家属汇报进展。

事发在2014年3月，涉事波音777客机从吉隆坡前往北京，但起飞后39分钟同控制塔失去联络，机上乘客大部分是中国人。搜索行动由最初在马来西亚和越南之间的南海，扩展至安达曼海及南印度洋，但至今一无所获。

