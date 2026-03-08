Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秘鲁北部夜店疑遭炸弹袭击 33人受伤有人炸断手脚

即时国际
更新时间：12:42 2026-03-08 HKT
发布时间：12:42 2026-03-08 HKT

秘鲁北部有夜店疑遭犯罪组织以炸弹袭击，爆炸导致33人受伤5人重伤，部份为未成年人。

未有组织承认责任

事发于当地时间8日凌晨，在首都利马（Lima）以北约500公里的沿海城市特鲁希略（Trujillo），数十名顾客在一间夜店内正在跳舞及观看台上表演时，突然发生爆炸，多名伤者倒地。

当地卫生主管佛罗瑞安（Alberto Florian）接受地方新闻媒体访问时表示：「目前已接获33人受伤的通报，其中5人伤势严重。」

有医疗单位表示，部分伤者惨遭断肢或被碎片击伤，目前正接受手术。另外，伤者中有3名未成年人，分别是一名16岁与两名17岁青少年。

警方指，初步怀疑爆炸，是由犯罪集团发动的炸弹袭击。但暂时未确定谁人发动袭击，亦未知行凶动机。

 

