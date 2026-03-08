伊朗局势｜杜拜拦截伊朗导弹与无人机 总统：阿联酋并非易受攻击目标

阿联酋表示，杜拜周六晚上传出的巨大爆炸声，是防空系统拦截伊朗导弹及无人机行动所致。

碎片压中汽车酿一死

阿联酋国防部在社交媒体指出，全国部分地区听到的巨响，来自防空系统拦截弹道导弹，以及战斗机拦截无人机和巡航飞弹时产生的爆炸。杜拜负责媒体事务的部门则表示，当晚一次空中拦截行动产生的碎片，坠落至一辆汽车上，造成司机死亡。

阿联酋内政部周六透过手机紧急警报系统向居民发出提示，警告可能存在导弹威胁，敦促民众立即前往最近的安全建筑避险，远离窗户、门及空旷地带，并等待进一步指示。

总统穆罕默德表示，阿联酋并非「易受攻击的目标」，国家实力不容低估。

阿联酋总统：国家安全为首要任务

阿联酋总统穆罕默德在社交媒体发文表示，国家安全以及对所有公民和访客的保护始终是最优先事项，并已做好充分准备应对当前威胁。他称，阿联酋将坚定履行保护国家、公民及所有在阿居住人员安全的责任，并对武装部队及安全机构表示感谢，称他们展现高度专业能力及协作精神。

据当地媒体报道，穆罕默德当天前往医院探望近期事件中的伤者。他接受电视访问时强调，阿联酋并非「易受攻击的目标」，国家实力不容低估。