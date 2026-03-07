Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夺命滑水梯｜哥伦比亚女过弯飞出 直堕地面伤重不治｜有片

即时国际
更新时间：21:00 2026-03-07 HKT
发布时间：21:00 2026-03-07 HKT

哥伦比亚发生一宗致命的游乐设施意外。一名28岁女子日前与友人在一处水上乐园游玩，在体验滑水梯期间，于一处弯道怀疑因离心力过大，整个人连同泳圈被抛出滑梯外，直坠数米下的地面。女子事后被送往医院急救，惟最终因伤势过重，宣告不治。据悉，涉事滑水梯的安全性过往已曾遭受质疑，惟园方当时曾反讽投诉者，未料最终酿成悲剧。

友人拍下意外瞬间

综合当地传媒报道，该宗致命事故发生于本月5日晚上。28岁的死者尤里斯（Yuris Cristel Camila García），事发时正与数名友人在北桑坦德省奇纳科塔市（Chinácota）一处乐园度假。

哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
哥伦比亚女玩滑水道过弯飞出。 FB
28岁的死者尤里斯。 Ｘ平台
28岁的死者尤里斯。 Ｘ平台

事发时，尤里斯正独自坐在一只大型泳圈上，体验园内其中一条滑水梯。其同行友人则在下方拍摄影片，记录欢乐时刻。从影片片段可见，滑水梯起初的氛围轻松，充满欢声笑语。惟当尤里斯滑至一个急促的弯位时，整个人突然被高速甩飞，越过滑道的防护栏，从高处直堕地面。原本的嬉笑声，瞬间被众人的惊呼声所取代。

家属誓言追究责任

意外发生后，身受重伤的尤里斯被紧急送往邻近库库塔市（Cúcuta）的医疗中心进行抢救，但院方最终证实她因伤势过重，返魂乏术。

事件引起当地社会广泛关注。有传媒翻查资料发现，涉事滑水梯的弯道设计，过去已曾有网民在社交媒体上投诉，指其设计过于危险，游客有被抛出滑梯之虞。然而，乐园的官方帐号当时竟以轻蔑的语气回应，反讽投诉者是在未有亲身体验下妄加评论，并留言称：「我们邀请你亲身体验这条刺激的滑梯，在有足够认知后才发表你的意见。」

言犹在耳，如今乐园内果真发生了致命意外。园方在事后发表声明，对事件深感遗憾。死者尤里斯的家属则已明确表示，无法接受亲人死于一场本可避免的意外，并誓言必定会追究乐园方面的法律责任。
 

