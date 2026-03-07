伊朗局势｜中东战火封锁能源咽喉　多艘受困商船急改「中国身份」保命

随著美以联手空袭伊朗引发中东局势全面动荡，战火已迅速波及全球最重要的能源运输咽喉——霍尔木兹海峡。在导弹及无人机的威胁下，越来越多被困在该海域的商船为求保命，纷纷使出「身份伪装」的绝招，透过窜改船舶应答器资讯，对外宣称自己是「中国船只」以求安全通行。

美国与以色列联手发动「史诗怒火」行动。(美联社)

美国展开「史诗怒火」行动攻击伊朗。(路透社)

10多艘商船急改「中国船东」避险

根据劳合社市场协会（Lloyd's Market Association）的最新数据显示，目前有多达约1000艘商船被迫滞留在波斯湾及其周边水域，这批船只的总价值高达约250亿美元（约1950亿港元）。为躲避无差别打击，部分船只甚至选择窜改全球定位系统（GPS）讯号，试图误导导引武器的锁定，导致航运追踪平台上出现船只密集堆叠的异常画面。

英国《金融时报》分析，海上船只追踪平台Marine Traffic的数据发现，在过去一周内，至少有10艘各类型的货柜船与油轮，已将目的地或识别讯号修改为「中国船东」、「全员中国船员」或「船上有中国船员」。

航运数据公司Kpler分析师指，船长可以轻易修改应答器中的目的地资讯，这显然带有一定的欺骗成分，目的是掩盖船只与特定国家或港口的真实关联。

海上船只追踪平台发现有货柜船与油轮，将目的地或识别讯号修改。(法新社)

霍尔木兹海峡。(法新社)

「铁娘子号」冒名顺利闯关

船舶追踪数据显示，一艘名为「铁娘子号」（Iron Maiden）的散装货轮在将识别讯号改为「中国所有」（China-owner）后，成功于本月4日或5日顺利通过危机四伏的霍尔木兹海峡 。除冒用中国身份外，亦有船只在通过海峡时广播称自己是「穆斯林所有、土耳其营运」，驶离危险水域后才敢恢复原名。

自冲突爆发以来，伊朗为报复美以的军事行动，已将海湾地区的能源设施及过往船只列为打击目标，导致全球约五分之一的石油和液化天然气供应面临中断威胁。

消息人士透露，由于中国与伊朗关系友好且高度依赖中东能源，中方正积极要求伊朗为相关船只开放安全通道，这亦成为众多商船争相「认亲」改换中国身份的核心原因。

中国外交部发言人毛宁日前重申，维护该地区安全稳定符合国际社会共同利益，敦促各方立即停止军事行动。

毛宁敦促各方立即停止军事行动。(资料图片)