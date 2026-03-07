Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美媒：FBI内部监控机密网络 疑遭中国黑客入侵

即时国际
更新时间：11:50 2026-03-07 HKT
发布时间：11:50 2026-03-07 HKT

《华尔街日报》报道，美国联邦调查局（FBI）的内部电脑网络遭到网络黑客入侵，而美国调查人员相信，这宗网络攻击事件的幕后黑手是与中国政府有关联的黑客。

遭入侵网络存美国国内监控指令

报道引述知情人士的消息指，遭到黑客入侵的FBI内部电脑网络，主要储存与美国国内监控指令相关的敏感资讯。知情人士强调，目前的调查工作仍处于非常早期的阶段，因此这次入侵事件的具体范围、波及程度以及造成的严重后果，暂时仍无法确定。

美国联邦调查局内部电脑网络遭到网络黑客入侵。(法新社)
美国联邦调查局内部电脑网络遭到网络黑客入侵。(法新社)

事件曝光后，外媒路透社曾尝试联络美国联邦调查局以及中国驻华盛顿大使馆，但双方均未有立即就事件作任何回应。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
01:01
元朗男子斩妻后纵火焚宅堕楼 昏迷送院
突发
2小时前
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
《九龙城寨》续集弃用木村拓哉 中日关系紧张波及香港影坛 吴彦祖加盟恶斗古天乐郭富城丨独家
影视圈
16小时前
路透社
伊朗局势｜或爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似
即时国际
6小时前
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
「镇台之宝」罕谈患重度抑郁症暴瘦 日服十粒安眠药 崩溃向妻求救：拖住老婆一齐走都几幸福
影视圈
4小时前
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
中大仁医黄咏仪离世 生前捐奖学金回馈母校 黄母代女出席母校植树纪念
医生教室
15小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错
影视圈
15小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2026-03-05 11:15 HKT
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
前TVB移加主持容羡媛心血一夜清空 泪崩直播求救被老公嘲：返香港做《东张西望》啰
影视圈
17小时前
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
湾仔银杏馆结业！专聘长者就业社企 有歌手驻场 网民不舍求开新分店
饮食
2026-03-06 12:26 HKT