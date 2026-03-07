美媒：FBI内部监控机密网络 疑遭中国黑客入侵

《华尔街日报》报道，美国联邦调查局（FBI）的内部电脑网络遭到网络黑客入侵，而美国调查人员相信，这宗网络攻击事件的幕后黑手是与中国政府有关联的黑客。

遭入侵网络存美国国内监控指令

报道引述知情人士的消息指，遭到黑客入侵的FBI内部电脑网络，主要储存与美国国内监控指令相关的敏感资讯。知情人士强调，目前的调查工作仍处于非常早期的阶段，因此这次入侵事件的具体范围、波及程度以及造成的严重后果，暂时仍无法确定。

美国联邦调查局内部电脑网络遭到网络黑客入侵。(法新社)

事件曝光后，外媒路透社曾尝试联络美国联邦调查局以及中国驻华盛顿大使馆，但双方均未有立即就事件作任何回应。