伊朗局势｜阿联酋考虑冻结伊朗数10亿美元资产　或切断德黑兰最重要经济命脉

即时国际
更新时间：09:05 2026-03-07 HKT
发布时间：09:05 2026-03-07 HKT

《华尔街日报》报道，阿联酋正在考虑冻结伊朗在阿联酋持有的「数十亿美元资产」，「此举可能切断伊朗最重要的其中一条经济命脉」。

报道称，阿联酋「多年来一直是伊朗企业和个人寻求避开西方制裁的金融中心」。如果阿联酋付诸行动，「其主选目标将是伊朗伊斯兰革命卫队关联帐户」，「将极大限制伊朗获取外汇和进入全球贸易网络的渠道」。

报道认为，冻结伊朗资产将是阿联酋能对伊朗施加的「最重要非军事杠杆」。报道援引美国财政部有关数字称，仅2024年，经由美国银行往来帐户流动的90亿美元资金可能与伊朗秘密金融活动有关，其中62%的资金汇入伊朗在阿联酋建立的公司。两名熟悉内情的匿名官员称，除金融手段外，阿联酋还考虑采取扣押伊朗船只等直接行动。在伊朗向阿联酋目标发射大量无人机和导弹背景下，阿联酋官员已私下警告伊朗可能采取上述措施。

