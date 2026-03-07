伊朗局势｜恐爆世界大战？军事专家：一征兆与一战相似

美以联军上周末对伊朗发动军事打击后，战火迅速外溢，除了中东核心地区战云密布，远至地中海东部的塞浦路斯、南亚的斯里兰卡，以至高加索地区的阿塞拜疆和北约成员国土耳其均相继被卷入。有欧洲军事消息人士警告，当前各国透过「联盟机制」被间接拖入战局的状况，与第一次世界大战爆发前的连锁反应极其相似，令人忧虑冲突随时可能演变成第三次世界大战。

多国受波及 冲突急剧升级

总部设于美国的苏凡研究中心指出，这场冲突已不仅限于美以与伊朗之间的直接军事交锋，而是演变成一场高强度、多领域的区域性战役，涉及斩首行动、煽动内乱、攻击能源基础设施和海上咽喉要道等多种手段，且短期内未见平息迹象。

最新一轮攻击行动中，美国一艘潜艇周三在斯里兰卡对开海域击沉一艘伊朗战舰；伊朗的反击目标亦超出中东范围，向欧盟成员国塞浦路斯境内的英国军事基地发射导弹，北约成员国土耳其周三亦遭伊朗弹道导弹袭击。此外，以色列的盟友阿塞拜疆位于纳希切万的飞地周四也遭到至少两架伊朗无人机入侵。

伊朗战略：瘫痪全球经济 提高战争代价

法新社引述欧洲军事消息人士分析，伊朗到处出击的背后战略，可能是要透过攻击美国和以色列的潜在盟友，甚至牵连原欲保持中立的国家，从而间接瘫痪全球经济，并大幅提高美国发动战争的代价与政治风险。

苏凡研究中心亦指出，黎巴嫩真主党近日加大对以色列的袭击，显然是出于更广泛的战略考量，试图扩大战场，从多条战线向以色列施加更大压力，配合伊朗整体部署。

欧洲多国被迫卷入 联防态势浮现

随著战火蔓延，多个欧洲国家已无法置身事外。法国位于阿布扎比的海军基地周一遇袭后，一位接近总统马克龙的消息人士坦言：「巴黎实际上已被卷入其中，因为我们的利益受到了影响。」马克龙周二更宣布，将派遣旗舰航母「戴高乐」号部署到地中海，应对不断扩散的冲突。

与此同时，意大利、法国、西班牙与荷兰已派遣海军力量前往塞浦路斯，协助保卫这个欧盟成员国。意大利总理梅洛尼周四透露，境内美军基地已获授权支援「非轰炸行动」，但目前美方尚未提出相关请求。

英国首相斯塔默最初拒绝，之后才同意有限度让美军使用英国在塞浦路斯的基地，遭美国总统特朗普公开批评。特朗普更威胁，若西班牙拒绝让美军使用其军事基地，将切断与西班牙的一切贸易往来。

专家警告：联盟机制或引爆世界大战

欧洲军事消息人士警告：「联盟机制正在间接地将新的国家拖入战争……这与一战爆发前的状况有点相似。」他指出，当各国基于防务协议和盟友义务被迫选边站时，微小的冲突也可能透过连锁反应迅速扩大。

加拿大总理卡尼周四亦表示，虽然希望任何军事行动属防御性质，但他无法排除加拿大参与冲突的可能性。

另一个潜在引爆点是也门。欧洲军事消息人士警告，如果伊朗支持的胡塞武装决定介入战争，透过扰乱曼德海峡的国际航运或攻击其他国家，战火势必进一步蔓延。

胡塞武装组织领导人阿卜杜勒·马利克·胡塞周四晚发表电视讲话，扬言「我们的手随时在扳机上」，一旦局势发展需要就会采取行动。他更呼吁支持者周五举行大规模集会，展现也门人民「完全站在伊朗人民这一边」。

虽然国际社会承认的也门政府已警告胡塞武装不得以任何军事行动支持伊朗，也不得利用也门领土攻击邻国，但在中东火药桶已被点燃的当下，各方忧虑战火全面失控的警号已经响起。<｜end▁of▁thinking｜