港人移英︱内政部公布永居英语要求B2详情 新规2027年3月26日生效惟未提BNO

英国内政部公布有关移民政策变更的文件，如要申请永居，英语能力要求从目前的B1级提高至B2级，新政策2027年3月26日起生效。

文件提到，新要求适用于目前正在英国居住，期望之后申请永久居留的人士。为了让受到新规定约束的人士有足够时间准备，因此约1年后才实施。

英语B1级相当于GCSE会考程度；而B2级相当于高中、A-Level 程度。



英国政府在今轮修订当中公布的文件，〈Statement of changes to the Immigration Rules〉列出了所有的修改内容，至于〈Explanatory memorandum to the statement of changes〉就是修改内容的撮要解释。关于 BN（O） 的部份，文件提到 BN（O）签证的适用范围，包括了1997年7月1日未满18岁的 BN（O）持有人的成年子女，避免了部份子女不符合资格的不公平问题。



至于英语要求，〈Statement of changes〉和〈Explanatory memorandum〉已经列出了多项签证申请永居时，水平需要达至 B2，但 BN(O) 签证就未被提及。