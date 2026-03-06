伊朗局势｜美军及海湾国洽购乌制拦截无人机　泽连斯基倡换取爱国者导弹

英国《金融时报》报道，美国五角大楼和至少一个海湾国家的政府，正洽购乌克兰量产的拦截型无人机，以应对伊朗在海湾地区的无人机袭击。他们正寻求一种比昂贵导弹系统便宜的替代品，用于击落廉价的无人机。乌克兰总统泽连斯基昨日称，愿同中东伙伴合作，以拦截型无人机换取美制「爱国者」导弹。

美以向伊朗发动军事行动。法新社

拦截导弹造价高昂

美国和以色列对伊朗的空袭，引发德黑兰针对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、科威特、巴林等国发动报复性的无人机和导袭击，几个海湾国家依靠爱国者导弹系统对抗，但随着大量伊朗无人机成群出动，拦截导弹的库存正在迅速消耗。

伊朗的自杀式无人机每架造价约为3万美元。相较像「爱国者3型」的拦截导弹，每架造价超过1350万美元。乌克兰则已研发出廉价且大规模生产的拦截型无人机，以对抗俄罗斯版本的伊朗「见证者」攻击无人机。

美军及海湾国洽购乌制拦截无人机。(美联社)

泽连斯基接受意大利广播电视公司访问时说，中东伙伴拥有「爱国者」导弹，但用导弹击落无人机成本过高，更需要拦截型无人机。他说，乌方收到了来自中东伙伴的讯号，他们希望获得乌方的「专业技术」，乌方对技术交流和武器交换持开放态度。