Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美军及海湾国洽购乌制拦截无人机　泽连斯基倡换取爱国者导弹

即时国际
更新时间：09:15 2026-03-06 HKT
发布时间：09:15 2026-03-06 HKT

英国《金融时报》报道，美国五角大楼和至少一个海湾国家的政府，正洽购乌克兰量产的拦截型无人机，以应对伊朗在海湾地区的无人机袭击。他们正寻求一种比昂贵导弹系统便宜的替代品，用于击落廉价的无人机。乌克兰总统泽连斯基昨日称，愿同中东伙伴合作，以拦截型无人机换取美制「爱国者」导弹。

相关报道：伊朗局势｜特朗普：要亲自参与拣选伊朗新领袖 美航母「林肯号」据报遭伊无人机击中 ｜持续更新

 

美以向伊朗发动军事行动。法新社
美以向伊朗发动军事行动。法新社

拦截导弹造价高昂

美国和以色列对伊朗的空袭，引发德黑兰针对沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、科威特、巴林等国发动报复性的无人机和导袭击，几个海湾国家依靠爱国者导弹系统对抗，但随着大量伊朗无人机成群出动，拦截导弹的库存正在迅速消耗。

伊朗的自杀式无人机每架造价约为3万美元。相较像「爱国者3型」的拦截导弹，每架造价超过1350万美元。乌克兰则已研发出廉价且大规模生产的拦截型无人机，以对抗俄罗斯版本的伊朗「见证者」攻击无人机。

相关报道：伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机

美军及海湾国洽购乌制拦截无人机。(美联社)
美军及海湾国洽购乌制拦截无人机。(美联社)

泽连斯基接受意大利广播电视公司访问时说，中东伙伴拥有「爱国者」导弹，但用导弹击落无人机成本过高，更需要拦截型无人机。他说，乌方收到了来自中东伙伴的讯号，他们希望获得乌方的「专业技术」，乌方对技术交流和武器交换持开放态度。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
21小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
22小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
16小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
18小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
11小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
13小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜特朗普：要亲自参与拣选伊朗新领袖 美航母「林肯号」据报遭伊无人机击中 ｜持续更新
即时国际
2小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
22小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
19小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
4小时前