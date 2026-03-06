Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美军年初生擒马杜罗后　委内瑞拉证实与美恢复外交关系

即时国际
更新时间：09:23 2026-03-06 HKT
发布时间：09:23 2026-03-06 HKT

央视新闻报道，委内瑞拉外交部（5日）发表官方公告，证实委内瑞拉在与美国展开外交对话后，两国政府已决定正式恢复中断多年的外交及领事关系。

双方先后证实恢复官方联系

在委方发布公告的同日稍早时间，美国国务院亦率先作出宣布，证实美国与委内瑞拉政府达成共识，同意恢复双方的外交与领事关系，标志着两国的官方往来重新步入正轨。

委内瑞拉证实与美恢复外交关系。 (法新社)
委内瑞拉证实与美恢复外交关系。 (法新社)

5年前因内政争议全面断交

回顾两国交恶历史，委内瑞拉曾强烈指控美国持续干涉其国家内政。2019年1月，委内瑞拉正式宣布与美国断绝外交关系；同年3月，美国驻委内瑞拉大使馆的所有外交人员全数撤离，双方陷入长达5年的外交冰封期。

两国关系的转折发生在今年初。1月3日，美军突然对委内瑞拉发动大规模军事打击，行动中强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其妻子，并将两人直接带往美国。经历这场政治突变后，美国外交使团于1月31日飞抵委内瑞拉首都加拉加斯，双方重新启动外交接触，最终促成此次全面复交。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
好去处
21小时前
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
22小时前
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民热议因为咁样计...
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
饮食
16小时前
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
生活百科
18小时前
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅
影视圈
11小时前
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
《爱回家》「葱头」宣布姊弟恋玩完 与落选港姐女友转换相处模式：祝愿彼此一切顺利
影视圈
13小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜特朗普：要亲自参与拣选伊朗新领袖 美航母「林肯号」据报遭伊无人机击中 ｜持续更新
即时国际
2小时前
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
22小时前
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
阿伯连锁快餐店$7买奶茶自备包点挨轰 遭拍照公审惹议 结局神反转｜Juicy叮
时事热话
19小时前
伊朗局势｜武器大晒冷？伊发射超重型导弹袭以色列 美证实首出动新型自杀式无人机
即时国际
4小时前