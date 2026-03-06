美军年初生擒马杜罗后　委内瑞拉证实与美恢复外交关系

央视新闻报道，委内瑞拉外交部（5日）发表官方公告，证实委内瑞拉在与美国展开外交对话后，两国政府已决定正式恢复中断多年的外交及领事关系。

双方先后证实恢复官方联系

在委方发布公告的同日稍早时间，美国国务院亦率先作出宣布，证实美国与委内瑞拉政府达成共识，同意恢复双方的外交与领事关系，标志着两国的官方往来重新步入正轨。

委内瑞拉证实与美恢复外交关系。 (法新社)

5年前因内政争议全面断交

回顾两国交恶历史，委内瑞拉曾强烈指控美国持续干涉其国家内政。2019年1月，委内瑞拉正式宣布与美国断绝外交关系；同年3月，美国驻委内瑞拉大使馆的所有外交人员全数撤离，双方陷入长达5年的外交冰封期。

两国关系的转折发生在今年初。1月3日，美军突然对委内瑞拉发动大规模军事打击，行动中强行控制委内瑞拉总统马杜罗及其妻子，并将两人直接带往美国。经历这场政治突变后，美国外交使团于1月31日飞抵委内瑞拉首都加拉加斯，双方重新启动外交接触，最终促成此次全面复交。