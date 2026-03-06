Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

关税案｜美国际贸易法院下令 特朗普政府须退回关税 料涉1.3万亿元

更新时间：08:31 2026-03-06 HKT
发布时间：08:31 2026-03-06 HKT

美国国际贸易法院周三（4日）颁下重磅裁决，下令联邦政府必须向受影响进口商退还非法征收的「全球关税」及利息，估计涉及金额高达1,700亿美元（约1.3万亿港元）。然而，特朗普政府未受裁决动摇，财政部长贝森特（Scott Bessent）同日预告，全球性关税最快于本周内由10%进一步提升至15%。

法官斥IEEPA征税违宪 促本周五交代退款计划

是次裁决源于最高法院上月判定，特朗普引用《国际紧急经济权力法》（IEEPA）单方面征收关税属越权及违宪。纽约美国国际贸易法院法官伊顿（Judge Eaton）在田纳西州阿特穆斯过滤技术公司（Atmus Filtration）的入禀案中明确指出，既然最高法院已定调政府无权以此法征税，海关及边境保护局（CBP）便有责任「回水」。

法官要求当局在本周五（6日）的聆讯中，交代具体的退款进度及系统设定计划。据悉，全美有超过30万间进口商曾支付相关税项，当中大部分为中小企。尽管法庭要求退款，但外界预计白宫将提出上诉或申请暂缓执行，以拖延这笔庞大的国库支出。

面对最高法院的「拦路虎」，特朗普政府迅速改用《贸易法》第122条款作为法律根据，维持对全球征收10%关税。财长贝森特周三接受访问时更放话，税率将在本周内上调至15%。

虽然第122条款的法定权力仅限150天，但贝森特透露，华府已准备好「连环计」，计划在5个月期限届满前，动用《贸易法》第301条款及《贸易扩展法》第232条款等多项工具，确保关税水平能无缝衔接，回复至最高法院裁决前的高度。

中小企忧程序繁琐 宁放弃追回税款

对于长期受关税压力的进口商而言，法庭裁决虽是迟来的公道，但执行细节仍存隐忧。不少商界代表指出，若政府采取的退款程序过于繁琐，或要求每间公司单独控告政府，对于缺乏法律资源的中小企而言，行政成本可能高于退款金额。有进口商直言，若程序不够简单直接，宁愿放弃追讨。

