日本栃木县怪风吹倒巨形招牌　台湾3游客摘士多啤梨中「头奖」见血

即时国际
更新时间：17:00 2026-03-05 HKT
发布时间：17:00 2026-03-05 HKT

日本热门旅游胜地栃木县那须町今日（5日）传出意外。3名台湾游客在当地参加采摘士多啤梨活动时，疑因阵风过大，遭一块高约3米的巨型招牌砸中受伤。现场工作人员随即报警，目前各人均意识清醒，已被送往医院接受治理。

据日媒报道，事发于今日中午时分。3名台湾游客当时正在那须町一处农场采摘士多啤梨，期间被一块高约3米的重型招牌砸倒受困，其中有人头部受伤流血。伤者分别为一名60多岁男性、一名60多岁女性及一名70多岁女性，送院时清醒，暂无生命危险。

事发于日本栃木县那须町。(法新社)
事发于日本栃木县那须町。(法新社)

气象厅发强风警报

初步调查指，意外主因是现场阵风过于猛烈，导致招牌整块被吹倒。当时，那须町地区正处于日本气象厅发布的强风警报范围之中。根据实测数据，现场附近风速高达每秒27.4米（98.64公里／小时），威力足以吹起较轻的建筑物或重型的板。

