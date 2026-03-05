Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iPhone现新黑客软件影响多个iOS版本　误按毒LINK即「洗劫」手机敏感资料

更新时间：16:00 2026-03-05 HKT
发布时间：16:00 2026-03-05 HKT

Google威胁情报团队（GTIG）近日发现一款名为「科罗纳」（Coruna）的新黑客软件，能秘密入侵并远端控制iPhone。这款软件被指可轻易窃取用户的照片、备忘录及敏感财务资料，受影响范围涵盖2019年至2023年底发布的多个iOS版本。

点击连结即遭「洗劫」手机资料

安全公司iVerify调查发现，「科罗纳」内含超过20个针对苹果系统设计的安全漏洞。黑客通常透过恶意连结诱骗用户点击，一旦触发Safari浏览器的漏洞，软件便会像隐形病毒般植入装置。这套工具不仅能监控即时通讯文字，更能绕过苹果内建的防护网，直接存取用户私密相簿与银行帐户资讯。

安全专家推测，「科罗纳」极可能源自美国政府的内部监控工具，随后不幸外流至黑市或地下市场。据报，俄罗斯间谍组织曾于2025年7月利用此工具攻击乌克兰网站；中国黑客则透过伪装的加密货币平台锁定一般用户。

系统更新是唯一防线

Google安全专家强调，苹果已在最新版的iOS系统中修补相关漏洞，建议用户立即检查并确保装置已更新至最新版本。对于无法更新的用户，专家建议可启用iPhone内的「锁定模式」（Lockdown Mode），以阻挡黑客的攻击。
 

