伊朗局势︱卫星影像揭美军防御系统及雷达遭炸毁　4天约失156亿军事资产

即时国际
更新时间：11:00 2026-03-05 HKT
发布时间：11:00 2026-03-05 HKT

美国与伊朗的冲突持续，卫星影像公司Planet Labs最新公布的画面显示，美军驻中东多处关键军事设施在伊朗的报复攻击中遭受重创。据估计，美军在开战短短4天内，损失的军事资产已接近20亿美元（约156亿港元）。

其中，位于卡塔尔、价值高达11亿美元的「铺路爪」长程预警雷达出现明显受损，或严重削弱美军在该区的导弹防御预警能力。

美以向伊朗发动军事行动。法新社
预警雷达「铺路爪」明显受损

卫星影像显示，位于卡塔尔豪尔（Al-Khor）附近的AN/FPS-132「铺路爪」早期预警雷达站，出现明显弹痕、碎片及消防作业痕迹。该系统侦测距离达5000公里，是美军监控区域导弹威胁的核心设备。

土耳其媒体分析，此系统造价约11亿美元，其受损将大幅缩短美军对弹道导弹袭击的反应时间，对驻中东美军的安全构成直接威胁。

卫星影像显示，位于卡塔尔附近的「铺路爪」早期预警雷达站明显受损。(X@OSINTdefender)
萨德系统组件疑遭精准摧毁

除预警雷达外，部署于阿拉伯联合大公国（UAE）的AN/TPY-2 雷达系统亦疑似被击中，该系统是「萨德」（THAAD）防御体系的「眼睛」，单价约5亿美元。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）宣称，已成功摧毁第二套美国萨德系统的核心部件。

卫星画面佐证部分设施受损，若防空雷达持续遭瘫痪，伊朗导弹后续将获得更大的打击空间。

美以向伊朗发动军事行动。法新社
巴林第五舰队通讯设备同受损

科威特亦传出防空误击事件，3架美军F-15E「攻击鹰」战机遭友军击落，损失金额约2.8亿美元，所幸6名机组人员全数生还。此外，巴林第五舰队总部附近的AN/GSC-52B高容量军事卫星通讯终端亦传出遭破坏，损失约2000万美元。

