伊朗局势︱美参议院否决限制特朗普战争权力议案　民主党批「永无止境战争」

即时国际
更新时间：09:45 2026-03-05 HKT
发布时间：09:45 2026-03-05 HKT

美国参议院于周三（4 日）正式否决一项旨在限制总统特朗普对伊朗动武权限的两党决议，意味参议院共和党人全力支持目前的军事行动，拒绝要求行政部门在发动敌对行动前必须获得国会授权。

民主党领袖舒默（Chuck Schumer）随即严厉谴责，批评此举是将美国再度拖入一场多数民众反对的「永无止境战争」。

相关报道：伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新

美国参议院否决限制总统特朗普对伊朗动武权限的两党决议。(美联社)
美国参议院否决限制总统特朗普对伊朗动武权限的两党决议。(美联社)

共和党全速支持军事行动

此次表决以47票赞成、53票反对的结果告终，投票情况几乎完全反映目前的党派分野。除少数例外，全体共和党参议员均投票反对该程序性动议，确保特朗普在中东的军事部署不受到法律约束。

参议院外交委员会主席里施（Jim Risch）在辩论中力挺特朗普，强调目前的军事行动并非长久之计，并乐观预测战争将在短时间内结束。至于民主党领袖舒默就呼吁参议员应与厌倦战争的美国人民站在一起。

据路透社与益普索（Ipsos）周二公布的最新民调，只有25%的美国人赞成对伊朗发动打击，约半数受访者认为特朗普过于热衷于动用武力。

